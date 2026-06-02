Председатель Воронежской облдумы Юрий Матузов оценил новые соцобъекты в Новохопёрском и Бутурлиновском районах

1 июня Юрий Матузов посетил ряд объектов в Новохопёрском районе. В начале поездки он осмотрел ФОК «Елань» в селе Елань-Колено, построенный по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и народной программе «Единой России». Объект стоимостью более 200 млн рублей торжественно открылся 17 апреля и частично работает в тестовом режиме.
Директор Виктория Пермякова рассказала, что уже сформированы секции волейбола, футбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, художественной гимнастики и силового троеборья. ФОК укомплектован шестью тренерами и инструктором. В нём занимаются ребята от 8 до 17 лет, а в свободное время тренажёрный и игровой залы доступны всем желающим из ближайших сёл. С нового учебного года часть уроков физкультуры из местной школы перенесут в ФОК. Юрий Матузов пообщался с юными волейболистами и вручил им наборы мячей. Он отметил, что новый комплекс – результат совместных усилий зампреда Госдумы Алексея Гордеева, губернатора Александра Гусева и главы района.
Далее председатель облдумы побывал в Елань-Коленовской школе №1, открывшейся после капремонта по нацпроекту «Молодежь и дети». Школа получила современную инфраструктуру: отдельную столовую для начальных классов, рекреационную зону, группы продлённого дня с игровыми комплексами и скалодромом. Организованы мастерские по дереву и металлу, кулинарная кухня, библиотека преобразована в информационно-библиотечный центр. В пришкольном лагере отдыхают более 150 ребят. Юрий Матузов отметил, что соцобъекты малых муниципалитетов не уступают городским.
– Именно к равенству возможностей жителей всего региона мы стремимся, – подчеркнул он.
На встрече с Виктором Королевым обсудили социально-экономическое развитие района. Матузов поздравил главу со вторым местом на соревнованиях в сфере АПК. Королев заверил: «Будем делать всё, чтобы эти темпы не терять». Остро стоит вопрос чистой воды – нуждается в реконструкции система водоснабжения села Ярки (там пансионат для престарелых и инвалидов, школа, ФАП). Есть положительное заключение госэкспертизы, но объект пока не включён в программы. Матузов пообещал организовать встречу с профильными ведомствами. В завершение он проинспектировал участок реконструированной дороги через село Васильевка, соединяющей Новохопёрск и Бутурлиновку, и подчеркнул важность современных дорог для экономики региона.
Также 1 июня Матузов вместе с главой Бутурлиновского района Александром Головковым встретился с сестрой участника СВО. Боец три года назад подписал контракт, служит на Луганском направлении. Ранее он лично обратился к Матузову с просьбой помочь с оборудованием. Председатель облдумы вручил сестре необходимое снаряжение.
Затем на площадке Кучеряевской школы состоялся «Праздник детства», приуроченный ко Дню защиты детей. В минувшем году при содействии спикера облдумы в школе провели первый этап реконструкции: отремонтировали фасад, кровлю и входную группу. Юрий Матузов отметил, что ремонт школы будет продолжен.
– Вместе с главой района мы попросили губернатора Александра Гусева о дальнейшей реконструкции. Глава региона поручил выделить 32 млн рублей, и до конца лета учебные классы и спортзал для 70 учеников будут модернизированы. Обновление сельских школ – одна из главных государственных задач, – подчеркнул Юрий Матузов.
Представители родительского комитета поблагодарили председателя облдумы за то, что помог и с обеспечением транспортной безопасности. Ранее по инициативе Юрия Матузова капитально отремонтировали двухкилометровый участок дороги, по которой школьный автобус возит детей из четырёх соседних населённых пунктов.
Также спикер регионального парламента посетил Центр «Наши дети» – специализированное учреждение для более чем 100 ребят с ментальными нарушениями. В 2025 году здесь провели капремонт. Юрий Матузов вручил детям спортивно-развивающие подарки и обсудил с руководством оснащение центра. Он подчеркнул, что социальная инфраструктура для детей в районе находится на хорошем уровне.
– Здесь правильно расставляют приоритеты для вложений – поручение губернатора Александра Гусева. Проблемные моменты есть, но за последние годы проделана большая работа. Будем её продолжать, – сказал председатель регионального заксобрания.
На рабочей встрече в администрации Бутурлиновского района Александр Головков рассказал Юрию Матузову о развитии муниципалитета за первый квартал 2026 года.Председатель парламентаеще раз отметил, чтоместные власти следуют посылу губернатора правильно расставлять приоритеты, проблемные вопросы (в том числе водоснабжение) будут решаться планово.
Александр Иванов