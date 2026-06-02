Т2 и «Магнит» договорились об эксклюзивных кросс-предложениях для клиентов

В прошлом году Т2 расширила дистрибуцию SIM-карт на более чем 17 тысяч торговых точек «Магнита». В 2026 оператор создаст специальное предложение для клиентов сети, а абоненты T2 получат преимущества в программе лояльности ретейлера.

Партнерство Т2 и «Магнита» призвано решить ключевые задачи современного рынка: повысить лояльность клиентов через создание персональных взаимных предложений, снизить стоимость их привлечения за счет синергии дистрибуционных сетей и значительно повысить эффективность маркетинговых коммуникаций.

Сотрудничество трансформирует базовые услуги в продукты с добавленной ценностью. Клиент Т2 получит не просто связь, а статус, дающий привилегии в сети «Магнит». В свою очередь, покупатель «Магнита» приобретает и товары повседневного пользования, и выгодную связь. Это создает новый стандарт сервиса и сильный дифференциатор на конкурентных рынках.

В 2025 году SIM-карты Т2 начали продаваться в более чем 17 тысячах торговых точек «Магнита». А в мае 2026 года подписка «Магнит Плюс Премиум» вошла в мультиподписку MiXX от Т2. Клиенты оператора могут получать по 5% кешбэка бонусами за покупки в «Магните» у дома. В дальнейшем партнеры планируют масштабировать сотрудничество и делать пользовательский опыт клиентов компаний еще более удобным и выгодным.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2:

«Успешное партнерство в FMCG – это совместное создание ценности для конечного потребителя через синергию данных, гибкость ассортиментной политики и цифровые точки контакта. В рамках сотрудничества с «Магнитом» Т2 стала соинвестором в клиентский опыт покупателей сети. Результат нашего сотрудничества будет заключаться в устойчивом росте лояльности конечного потребителя. И именно в этом мы видим смысл парадигмы федерального партнерства».

Никита Герц, директор бизнес-группы «Магнит Омни»:

«Партнерство с Т2 для нас – это шаг к более глубокой интеграции сервисов вокруг повседневных потребностей клиента. Мы видим большой потенциал в развитии кросс-сферных предложений, расширении роли подписки и создании новых механизмов выгоды на стыке ретейла и телеком-услуг. Наша задача – строить устойчивую систему клиентских привилегий, которая будет повышать ценность взаимодействия с обоими брендами».

