«Единая Россия» в регионе проводит предварительное голосование

Жители регионов активно участвуют в предварительном голосовании «Единой России». На сайте ЭПГ зарегистрировалось 195 тысяч избирателей.

Как отметил первый заместитель секретаря реготделения партии, руководитель фракции «Единой России» в областной Думе Виктор Логвинов, электронное голосование — очень удобный формат. Процедура несложная, занимает всего несколько минут.

«С каждым годом интерес к предварительному голосованию растёт и со стороны кандидатов, и со стороны избирателей. Такая процедура позволяет людям напрямую влиять на формирование списков: каждый избиратель может решить, кто будет представлен в бюллетене. Главный плюс: у людей появляется реальная возможность повлиять на списки. А благодаря электронному формату участвовать стало ещё проще и удобнее»,- отметил Виктор Логвинов.

Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов от партии.

В предварительном голосовании «Единой России» могут принять участие все зарегистрированные на территории регионов избиратели. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.