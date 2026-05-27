Нововоронежскую АЭС отметили престижной наградой на международном форуме

Фото предоставлено Министерством промышленности и транспорта Воронежской области

25-26 мая в Благовещенске (Амурская область) прошел Российско-китайский форум «Открытая промышленность». Более 200 экспертов приехали поделиться своим опытом и практиками по развитию промышленного туризма.

В состав делегации от Воронежской области вошли представители регионального правительства, Нововоронежской АЭС, филиала АО «Ил»-ВАСО, компании «ИНТЕЛКА», Воронежского тепловозоремонтного завода.

Советник министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Лысков во время церемонии награждения отметил, что это безусловный успех Воронежской области: практически на старте участия в программе стать ее финалистом и войти в число регионов с лучшими практиками.

Так, Нововоронежская АЭС представила трек «Энергия вкуса с видом на АЭС», который признан лучшей коммуникационной практикой в сфере промышленного туризма в номинации «За демонстрацию устойчивого развития ESG». Вместо традиционных информационных кампаний для знакомства с объектами атомной энергетики предприятие использует «опытное погружение» через гастрономию и знакомство с самобытной культурой местности.

По словам министра промышленности и транспорта Сергея Хлызова, промышленный туризм станет одним из главных элементов продвижения, формирующим современный образ региона как пространства для жизни и работы, и способствующим популяризации рабочих профессий у молодежи.

«Промышленный туризм – это драйвер комплексного развития. Он формирует не только имиджевую составляющую нашего региона, но и одновременно помогает решать кадровые задачи и укреплять экономику», - подчеркнул министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов.

По результатам международного форума будут собраны предложения и инициативы для вынесения в резолютивную часть в качестве инициатив на федеральный уровень.

Справка.

Программа «Открытая промышленность» реализуется Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ с 2021 года и стала важной частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». За пять лет участие в ней приняли более 2 тыс. предприятий, а в этом сезоне поступило более 1 тыс. заявок на участие. Воронежская область вошла в топ-6 по сутевой наполненности. В программе участвуют 85 регионов страны, в финал же вышли только 25 лучших проектов.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация по радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС