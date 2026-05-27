Законодатели Центрального федерального округа обменялись практическим опытом в решении приоритетных вопросов регионов

Событие состоялось в Красногорске 26 мая. В рамках заседания обсудили вопросы, связанные с поддержкой участников СВО, демографической ситуацией, патриотическим воспитанием, развитием бизнес-среды.

Перед началом рабочей встречи Юрий Матузов вместе с другими главами заксобраний ЦФО осмотрел выставку средств реабилитации отечественного производства. В их числе – аппараты для людей с нарушениями слуха и зрения, в том числе специализированные компьютерные рабочие места. Только по запросам фонда «Защитники Отечества» за два года было поставлено более 4 тыс. партий таких рабочих мест. Благодаря специализированному оборудованию, предназначенному, к примеру, для адаптации после протезирования, реабилитацию прошли уже более 1 тыс. участников СВО, получивших тяжёлые ранения.

Также в ходе осмотра выставки главы заксобраний ЦФО ознакомились с практиками Московской области и, в частности, Национального центра реабилитации и поддержки участников СВО по помощи бойцам, получившим тяжёлые ранения. Речь идет о социально-психологической реабилитации, профессиональном обучении, трудоустройстве и адаптивном спорте.

Юрий Матузов поблагодарил заместителя директора Национального центра реабилитации и поддержки участников СВО Анну Фомину за ее работу. Стороны отметили конструктивный характер сотрудничества, налаженного после визита воронежской делегации в центр в феврале 2026 года, и договорились расширить взаимодействие, чтобы ещё больше участников СВО с тяжёлыми травмами из Воронежской области могли проходить реабилитацию, получать образование и переобучение в федеральном специализированном центре.

Далее руководители региональных парламентов ознакомились с работой Центра управления регионом Московской области — «ЦУР 2.0». Они осмотрели Единый центр управления ЖКХ Московского региона и «командный пункт» ЦУРа, изучили практики выездного взаимодействия с жителями.

Затем состоялось заседание Совета законодателей ЦФО. Участников мероприятия поприветствовали полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и Губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Полпред Президента отметил, что социальная поддержка участников и ветеранов СВО придает бойцам уверенности на передовой. Он поблагодарил председателей заксобраний за погруженность в текущую повестку. А Андрей Воробьев подчеркнул, что для исполнительных органов важно шагать в ногу с законодателями, чтобы вместе понимать существующие вызовы и успешно с ними справляться.

– Жизнь меняется, особенно тяжело территориям, которые находятся на границе. Считаю, что на уровне и губернаторов, и парламентов мы должны обмениваться информацией и быть друг другу полезными. Эту работу оцениваем как первостепенную, – отметил глава региона.

Также он затронул тему предстоящей подготовки к выборам 2026 года:

– Желание у нас одно – чтобы страна развивалась. Могу сказать, что в последнее время запрос у жителей возрос именно на решение вопросов экономики. Возможно, у нас могут рождаться совместные законодательные инициативы по этому направлению. Особое внимание нужно и нашей молодежи, и площадка парламентского совета может быть очень хорошей для обмена опытом.

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов принял участие в обсуждении ключевых вопросов развития округа. С докладом о деятельности совета законодателей ЦФО за 2023-2025 годы выступил председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

– После консультаций с моими коллегами из Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей при Совете законодателей округа был сформирован Центр оперативного правового реагирования. С депутатами законодательных собраний регионов выявили схожие проблемы. В результате было направлено более 100 предложений по их решению. И такое межрегиональное партнёрство позволяет выстраивать прямой и эффективный диалог, обмениваться лучшими законодательными практиками, совместно искать решения актуальных социально-экономических задач, – сказал Алексей Шапошников.

Он также вынес на рассмотрение Совета вопросы по избранию председателя и заместителя председателя Совета законодателей Центрального федерального округа. По итогам открытого голосования главой Совета законодателей был избран председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

Игорь Брынцалов отметил, что ключевыми задачами, стоящими перед депутатским корпусом ЦФО, будут вопросы, связанные с СВО, демографией, молодежной политикой, патриотическим воспитанием. Внимание будет уделяться и региональной специфике. Заместителем председателя Совета законодателей ЦФО стал Владимир Сериков – глава Липецкого областного Совета депутатов.

Участники заседания детально обсудили и демографические процессы в округе. Речь шла об укреплении здоровья женщин и повышении рождаемости.

В Воронежской области реализуется комплексная система поддержки семей с детьми, включающая более 40 специализированных мер. На их предоставление в 2026 году предусмотрено свыше 8,3 млрд рублей, в том числе около 7,1 млрд рублей — из областного бюджета. В 2025 году льготами в рамках регионального проекта «Поддержка семьи» было охвачено почти 80 тыс. воронежских семей, а региональным проектом «Многодетная семья» — более 28 тыс. семей. По итогам минувшего года Воронежская область была отмечена Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации среди субъектов, в которых зафиксирован рост рождаемости. Также область вошла в топ-10 регионов России по качеству жизни многодетных семей по версии АНО «Агентство стратегических инициатив».

В ходе заседания обсуждалось и функционирование национальной системы оценки деловой репутации бизнеса. Отмечено, что Воронежская область не только вошла в число регионов, принявших закон о поддержке лидеров ЭКГ-рейтинга, но и получила высокую оценку за качество нормативно-правовой базы. А результаты работы региона в этой сфере фактически признаны лучшими среди всех субъектов Центрального федерального округа.

Также члены Совета оценили готовность субъектов ЦФО к реализации Указа Президента России о единых базовых мерах поддержки участников специальной военной операции и внесли изменения в Положение о рабочей группе Совета молодежных парламентов Центрального федерального округа.

По итогам мероприятия председатель Воронежской областной Думы подчеркнул, что заседание предоставило уникальную возможность для обмена региональным опытом по самым актуальным вопросам.

– Повестка дня была обозначена заранее, каждый регион в неё погружён и обладает своими уникальными наработками. Сегодня мы обменивались опытом не только в рамках пленарного заседания, но и в неформальной обстановке. Уверен, каждый из нас уедет с ценным багажом новых знаний и практик. Воронежская область, безусловно, имеет большой опыт, особенно в поддержке участников СВО и помощи семьям с детьми. Однако взаимодействие с коллегами-законодателями позволит нам внести много нового в решение обсуждаемых задач. В частности, в сфере реабилитации участников специальной военной операции эффективным опытом обладает Московский регион. Ранее мы уже посещали центр в Сергиевом Посаде, который является уникальным для всей страны, и, конечно, будем помогать нашим ребятам проходить там реабилитацию, – резюмировал Юрий Матузов.

Александр Иванов