На фестивале «Губернский стиль» в Воронеже представили коллекцию одежды, вдохновенную атомной станцией

Фото Елены Михайловой

В Воронеже в «Центре Галереи Чижова» состоялся 21-й международный фестиваль моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль». Модельеры из 25 регионов России представили 71 коллекцию одежды, в которых передали образ и красоту своего края, соединив национальные традиции и современную моду.

Дизайнер из Нововоронежа Наталья Рогова разработала шесть нарядов, которые переосмысляют инженерные технологии и ключевые элементы Нововоронежской АЭС. Девушки предстали на сцене в образах двух градирен, турбины, реактора, контейнмента энергоблоков, а также прославившегося на всю Россию популярного арт-объекта Нововоронежа — Аленки. Манекенщицами выступили сотрудницы Нововоронежской АЭС, для которых выход на сцену стал дебютным. Дефиле участниц дополнил музыкальный трек о технологиях НВАЭС, созданный начинающими видеографами Центра креативных индустрий «Матрешка» г. Воронежа.

«Я живу в маленьком городе, сердце которого – АЭС, это энергия, а энергия – это все. Моя коллекция называется «Инспирация». В медицине это означает вдох, в творчестве – вдохновение, озарение. Это про любовь, про жизнь», - рассказала модельер Наталья Рогова.

«Событийный туризм — один из драйверов привлечения гостей в наш регион. Все больше людей узнают о Воронежской области и стремятся сюда за творческим вдохновением. Атомная эстетика прекрасна во многих проявлениях. Радостно, что модельеры нашли ей применение в моде, и это еще одна возможность для развития промышленного туризма», - отметила заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Светлана Степанцова.

Коллекция создана в юбилейный год десятилетия с момента пуска энергоблока №6 НВАЭС, первого в мире энергоблока поколения «3+». Проект ВВЭР-1200 — флагманский продукт госкорпорации «Росатом», безопасность и экологичность которого доказана временем. Сегодня такие энергоблоки Росатом строит по всему миру. Технологии ВВЭР задают тренд не только в мировой атомной энергетике, но и становятся источником вдохновения модельеров.

«Мода сейчас идет во все сферы нашей жизни, особенно в производство. Большие предприятия выступают в коллаборации с талантливыми людьми, которые через свое творчество показывают высокие технологии, достижения, переосмысляют бренд. Это тренд, который сейчас рождается, это работа вдолгую», - поделилась член Национальной академии индустрии моды Татьяна Сулимина.

Нововоронежский автор Наталья Рогова в номинации «DU LUXE» заняла 2-е место, а также получила сертификат на создание эксклюзивной коллекции из мембранной ткани. Нововоронежская АЭС отмечена дипломом 1-й степени за креативный подход в продвижении промышленных технологий «Мода и атом: энергия вдохновения».

В завершение фестиваля «Губернский стиль» эксперты уже сами приехали в Нововоронеж, чтобы посмотреть на технологии воочию, познакомиться с городом атомщиков и его достопримечательностями.

Справка:

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР, обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация по радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС