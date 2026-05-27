Семья из Нововоронежа покорила Урал сказками и выиграла поездку в Москву

Фото представлено организаторами фестиваля

В городе Новоуральске Свердловской области завершился финал Фестиваля родительских инициатив «Маршрут построен: от двора до Галактики», приуроченного к Году единства народов России и 15-летию проекта «Школа Росатома». В числе победителей — семья Майковых из Нововоронежа.

Конкуренция была высокой: в финале встретилась 24 семьи - победители муниципальных этапов из 11 атомных городов. Нововоронежцам пришлось соревноваться с представителями Северска, Глазова, Озёрска, Удомли и других городов присутствия Росатома.

Нововоронеж представила семья Майковых, которая стала инициатором проведения теплых семейных встреч в городском Молодежном центре «Юность Атомграда». Секрет их успеха кроется не в сложных технологиях, а в душевном тепле. Гуляя в парке, семья придумала сказку про бельчонка Шустрика, которая так понравилась детям, что переросла в регулярные теплые встречи с чаепитиями, где семьи делятся историями и вместе творят.

«Мы стали собираться вместе на посиделках с Шустриком: рассказывали сказки про бельчонка и с помощью Волшебного мешочка историй вместе создавали новые сказки. Размышляли над поступками героев, лепили из пластилина бельчат, пили чай с орешками, которые сами наполняли сгущёнкой. Мы и не заметили, как из нашей маленькой идеи родилась семейная инициатива, достойная финала, — поделилась эмоциями Марианна Майкова. — Мы о таком даже не могли мечтать, но мечтам свойственно сбываться, и мы всей семьёй поехали на Урал».

Финал стал настоящим марафоном творчества. Участники не просто презентовали идеи, а искали точки соприкосновения с практиками других семей и создавали игровые пространства для детей из бросового материала. Главными экспертами выступили сами дети. По итогам защиты доработанных проектов нововоронежцы одержали победу в номинации «Бетонный фольклор».

Достижения семьи Майковых были отмечены и на высшем уровне. Руководитель проекта «Школа Росатома» Наталья Шурочкова вручила им специальный приз — приглашение на грандиозный праздник «Новый год со «Школой Росатома» в Москве в декабре 2026 года. А самая юная участница фестиваля Майя Майкова получила спецприз от муниципального координатора Новоуральска Татьяны Аленькиной.

Председатель городской Думы г. Нововоронежа, заместитель директора Нововоронежской АЭС, Олег Уразов высоко оценил успех земляков: «Судя по названию, фестиваль посвящён космической теме. Участники строили маршруты от двора до Галактики, а по факту — от мечты до большого дела. Очень радостно, что в Нововоронеже есть такие удивительные творческие семьи, которые не теряют сказку среди бетонных стен города, не ждут особого повода, чтобы побыть вместе и верят, что сказка живет рядом с ними. Нужно только очень сильно захотеть увидеть ее вместе».

Справка

Проект «Школа Росатома» реализуется в городах присутствия Госкорпорации «Росатом» уже 15 лет. Фестиваль родительских инициатив призван укрепить семейные связи через совместное творчество, сохраняя традиции и культуру народов России.