«Дети пытались котиков разбудить»: под Воронежем массово погибли бездомные коты

Российское законодательство предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными Фото: Предоставлено "Комсомолке".

В социальных сетях 25 мая появилось обращение жительницы поселка Рамонь Воронежской области о массовом отравлении дворовых котов на улице Ильинского, ставших любимцами местной детворы. Корреспондент «КП-Воронеж» связался с местными жителями и узнал подробности. Соседи подтвердили гибель животных и сообщили, что планируют отнести коллективное заявление в прокуратуру. Люди подозревают в жестокой расправе двух местных женщин. Ранее в общедомовом чате они открыто высказывали недовольство из-за антисанитарии и угрожали вывезти кошек.

«Неужели можно устроить такую расправу над беззащитными животными?»

«Дети с котиками играли», — пишет в соцсетях местная жительница Ирина. По ее словам, на улице Ильинского произошла массовая травля котов, которые жили здесь очень давно, никому не мешали, имели свои клички... Ирина выражает серьезное беспокойство за здоровье подрастающего поколения, ведь неизвестно, какой яд мог быть использован во дворе и как он может повлиять на детский организм. Женщина задается вопросом: «Неужели можно устроить такую расправу над беззащитными животными и не понести наказания?»

В результате случившегося во дворе остались два выживших котенка, которые лишились матери.

— Ее тело нашли в луже крови рядом, — сообщила местная жительница.

«Возьму мешок, соберу их и брошу в лог»

В доме уже давно зрел конфликт, связанный с содержанием бездомных животных. В распоряжении редакции оказались скриншоты из общедомового чата. Судя по переписке, далеко не все жильцы были рады такому соседству.

В чате поднимались вопросы санитарного состояния двора и подъездов. Жители высказывали недовольство тем, что прикорм животным оставляют на лавочках общего пользования:

— Одни фантики кошачьего корма по всему двору, надоело их собирать за вами. Кому жалко — забирайте их по домам и кормите их. Вы не одни живете здесь, это многоквартирный дом и нужно уважать своих соседей. А то некоторые деятели умудряются кормить на лавочке, совсем с ума сошли. Если проблема будет не решена, делаю заявку в УК по кошкам, пусть убирают их с нашего двора, — пишет Елена.

Соседка Наталья добавляет:

— Подъездные коты — проблема не только дома №5, сейчас прошла домой по четвертому подъезду дома №4, принесла такой запах кошачьей мочи, просто жуть. Кто виноват и что делать?!

Позже в чате от одной из участниц прозвучало радикальное предложение:

— Возьму мешок, соберу их и брошу в лог в Кривоборье. Проблема будет решена.

В доме уже давно зрел конфликт, связанный с содержанием животных Фото: Предоставлено "Комсомолке".

«Сегодня понесем коллективное заявление в прокуратуру»

Жильцы дома в своих обвинениях указывают на конкретных лиц. На данный момент вина кого-либо из участников конфликта официально не доказана.

— Сегодня с жильцами понесем коллективное заявление в прокуратуру, — рассказала Ирина.

По ее словам, соседи не проводили дезинфекцию:

— Во дворе также стоят камеры, записи с них отказались предоставлять.

Российское законодательство предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ), особенно если оно повлекло гибель нескольких особей.

«Комсомолка» будет следить за ситуацией.

«КП-Воронеж» есть в МАХ: подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новости региона.