Жители воронежской Рамони заявили о массовом отравлении дворовых котов

Жители Рамони 25 мая сообщили о жестокой расправе над дворовыми котами, которая якобы произошла на глазах у детей. По словам очевидцев, животные жили на улице Ильинского очень давно, были ласковыми, никому не мешали, а у каждого питомца была своя кличка.

В отравлении животных соседи подозревают двух местных жительниц. Соседи рассказывают, что женщины и раньше публично угрожали избавиться от животных.

Помимо скорби по убитым животным, люди всерьез напуганы. Во дворе мог использоваться неизвестный яд, и как он может повлиять на здоровье детей, которые играют на этой же площадке и трогают землю руками, — никто не знает.

— Сегодня жильцами понесем коллективное заявление в прокуратуру, — говорит местная жительница Ирина.

