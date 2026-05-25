Т2 приняла участие в архитектурном форуме «Зодчество ВРН»

Фото Юрий Федяев

Эксперты компании консультировали участников и гостей мероприятия по эффективным телеком-инструментам, позволяющим оптимизировать бизнес-процессы в сфере строительства, и выгодным предложениям компании.

21-22 мая на площадке Воронежского концертного зала и на Советской площади прошел ежегодный архитектурный форум «Зодчество ВРН». Организатором конкурсной программы выступило министерство архитектуры и градостроительства Воронежской области при поддержке Союза архитекторов России и Воронежской региональной организации Союза архитекторов России.

Главной темой форума в 2026 году стала теория поколений: столкновение традиционного и инновационного подходов к планированию и строительству городов – что важно усовершенствовать, а от чего навсегда уйти, чтобы градостроительство было прозрачным и посвященным благополучной жизни людей. На мероприятии представили более 150 проектов из 17 городов России: Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и других.

T2 приняла участие в архитектурном форуме «Зодчество ВРН». На стенде оператора представители архитектурно-градостроительной отрасли, а также гости мероприятия могли получить подробную консультацию по эффективным цифровым решениям и телеком-инструментам, позволяющим оптимизировать ключевые бизнес-процессы компаний разного масштаба, а также выгодным акциям и специальным предложениям оператора.

Реклама. ООО "Т2 Мобайл". ИНН 7727698983