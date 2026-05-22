В Воронеже обсудили будущее индустриального домостроения в России

На производственной площадке «СовТехДома» в Воронеже прошло совещание, собравшее руководителей крупнейших строительных компаний со всей России. Вместе с Единым ресурсом застройщиков и Союзом строителей Воронежской области компания АО «Специализированный застройщик «ДСК» принимала представительную делегацию, прибывшую на форум «Строительная неделя Черноземья».

Центральной темой обсуждения стало индустриальное домостроение, которое сегодня является полноценным механизмом, призванным обеспечивать население доступным и качественным жильём. На совещание собрались практики: собственники и директора предприятий, поэтому дискуссия с самого начала пошла по живому, а не протокольному сценарию.

Открывая встречу, председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин сразу обозначил формат:

- Мы собрались для обмена мнениями и предложениями. Чтобы коллеги понимали масштаб нашего региона, приведу несколько цифр: в прошлом году объём работ и услуг в строительном комплексе области достиг 380 миллиардов рублей. Введено 1 миллион 931 тысяча квадратных метров жилья, из них 850 тысяч квадратных метров - это индивидуальное жилищное строительство, остальное - многоквартирные дома. У нас работают 2,5 тысячи организаций. Всё это делает регион самодостаточным с точки зрения развития строительного потенциала.

Следующим выступил Кирилл Холопик, руководитель Единого ресурса застройщиков. На слайдах он наглядно продемонстрировал динамику доли панельного домостроения в России, региональные рейтинги и развенчал несколько устойчивых мифов.

- Вопреки расхожему мнению, современные панельные дома способны обеспечивать не только высокое потребительское качество, но и эстетику современных городов, - заявил Холопик.

Он также привёл данные по ТОП-20 застройщиков панельного домостроения. В этом рейтинге компания ДСК занимает пятое место, а СК "Выбор" - восемнадцатое. Воронежская область, в свою очередь, входит в шестёрку лидеров среди регионов России по объёмам панельного домостроения.

Самое объёмное и содержательное выступление подготовил Сергей Лукин, председатель Совета директоров АО «СЗ «ДСК», депутат Воронежской областной Думы. Он напомнил о задаче, поставленной Президентом страны - сдать до 2036 года почти 1,4 миллиарда квадратных метров жилья.

При этом Лукин констатировал:

- Сейчас отрасль переживает непростые времена. "Дорогая ипотека" душит спрос, проектное финансирование дорожает, рынок сжимается. В этой турбулентности, когда каждый процент по кредиту и каждый рубль себестоимости имеют значение, искать решения необходимо уже сегодня. И таким решением я считаю индустриальное домостроение.

В процессе обсуждения выяснилось, что проблем у практиков накопилось немало, и все они примерно схожи по своей сути независимо от региона. Рост цен на металл и цемент, проблемы с логистикой, острый кадровый голод, устаревшие нормативы - всё это общероссийские системные вызовы.

Отдельно и очень эмоционально участники обсуждали тему потребительского терроризма. Основная проблема, по общему мнению, кроется в неотрегулированном законе о защите прав потребителей, а точнее - в штрафных санкциях, которые применяются формально, без учёта отраслевой специфики.

Сергей Лукин привёл красноречивый факт:

- В прошлом году застройщики России заплатили многомиллиардные штраф. И не в государственный бюджет, а частным юридическим компаниям. Показательно, что когда мы пытались предложить владельцам квартир ремонт вместо выплат, то в 90% случаев получали отказ. Это чётко показывает, что главная цель таких обращений - не защита нарушенных прав потребителей, а получение денежных средств юристами.

Евгений Шабалин, директор производственного департамента ООО «Бизнес-Консалтинг» (Краснодар), подтвердил, что проблемы в регионах схожие:

- У нас то же самое: потребительский экстремизм и отсутствие актуальных стандартов. Нужно сначала принимать стандарт организации для производства, а потом уже - стандарты отделки на уровне застройщиков.

Совещание на площадке «СовТехДома» показало главное: разрозненные попытки решить системные проблемы ни к чему не приводят. Вызовы у всех одинаковые, и бороться с ними в одиночку сложно и малопродуктивно. Гораздо эффективнее объединять усилия, консолидировать ресурсы и профессиональные компетенции.

Дискуссия продолжилась 21 мая на архитектурном форуме «Зодчество ВРН».