Доступность к туристическим объектам Воронежской области расширят для маломобильных граждан

фото: Воронежская областная Дума

Инициативу разработали депутаты фракции «Единая Россия» Юрий Матузов, Александр Солодов, Виктор Логвинов, Людмила Ипполитова, Владислав Новомлинский и Денис Рубащенко. Они внесли на рассмотрение регионального парламента проект закона, призванный сделать туристическую инфраструктуру более доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Профильное региональное законодательство было дополнено новым направлением – объектами туристской индустрии.

Речь идёт о гостиницах, местах отдыха, экскурсионных маршрутах и других туристических объектах, которые должны стать комфортными и безопасными для маломобильных граждан. Закон закрепляет для инвалидов возможность самостоятельного передвижения по таким объектам, а также право на сопровождение и допуск на туристические объекты собак-проводников.

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов отметил, что особую актуальность инициативе придаёт необходимость социальной адаптации участников специальной военной операции, получивших инвалидность. Расширение перечня доступных мест позволит им полноценно пользоваться туристическими и рекреационными ресурсами региона.

Поправки в областное законодательство также уточняют полномочия органов власти и корректируют правила мониторинга доступной среды.

Новые требования будут применяться с 1 сентября 2026 года при проектировании, строительстве или реконструкции туристических объектов. Для уже существующих объектов обязательства по обеспечению доступности возникнут при проведении капитального ремонта или реконструкции.

– Инвалидность не должна становиться препятствием для путешествий, полноценного отдыха или просто интересной поездки по родному краю. Тем более это важно, когда мы говорим о наших героях, вернувшихся с фронта. Туризм сегодня можно рассматривать как часть реабилитации, как возвращение к полноценной жизни, – прокомментировала законодательную инициативу один из её соавторов, председатель думского Комитета по труду, социальной защите населения и делам защитников Отечества Людмила Ипполитова.

Александр Иванов