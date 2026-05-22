Нововоронежская АЭС погрузила талантливых школьников региона в мир атомной энергетики

Фото предоставлено ВГТУ

20 мая в центре по работе с высокомотивированными детьми «Солнышко в Репном» завершилась профильная смена «Мирный атом». Участниками стали 78 школьников 8-10 классов из разных образовательных организаций Воронежской области, увлеченные физикой, химией и энергетикой.

Для того чтобы принять участие в смене, ребята прошли серьезный отбор. Их выбирали на основе результатов проектной деятельности по физико-математическим и естественнонаучным направлениям — таким как физика, химия, экология, информатика, искусственный интеллект.

За две недели старшеклассников погрузили в мир ядерной энергетики и познакомили с современными технологиями. Ребята участвовали в различных мастер-классах, слушали лекции, проходили практикумы. Сотрудники Нововоронежской АЭС за это время рассказали им о профессиях, востребованных в атомной отрасли. Провели технический тур по современным энергоблокам с реактором ВВЭР-1200, где школьники увидели самые главные локации атомной станции. Продемонстрировали работу оборудования машины радиационной разведки. В конце смены команды, на которые участники разбились заранее, презентовали жюри свои проекты в области энергетики.

«Инвестиции в талантливую молодежь — это безопасное и технологичное будущее атомной энергетики. Смена помогла школьникам не просто увидеть изнутри работу современного энергоблока, но и почувствовать себя частью большой команды профессионалов, которая обеспечивает энергией целые регионы. Уверен, многие из этих ребят через несколько лет пополнят наши ряды», — прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Помимо Нововоронежской АЭС, организаторами мероприятия выступили региональный центр «Орион», Воронежский государственный технический университет и Информационный центр атомной энергии г. Воронежа.

Атомная станция последовательно поддерживает проекты ранней профориентации в Воронежской области. Например, с 2022 года совместно с центром «Орион» реализуется проект «Один день с Нововоронежской АЭС». Это один из примеров системной работы по привлечению талантливых школьников в инженерные и естественнонаучные специальности, востребованные в атомной энергетике России.

Справка:

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС