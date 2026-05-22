Участники СВО смогут бесплатно пользоваться коммерческими парковками в Воронеже: кого коснется льгота?

фото: Воронежская областная Дума

Коллеги единогласно поддержали соответствующий законопроект на очередном заседании регионального парламента, которое прошло 21 мая.

Документ был разработан группой депутатов – членами фракции «Единая Россия», которые входя в Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Александром Солодовым, Владимиром Верзилиным, Николаем Домничем, Владимиром Ключниковым и Валерием Ярошевым.

Напомним, сейчас в Воронежской области существует перечень льготных категорий граждан, которые освобождены от оплаты мест на коммерческих городских парковках. Это, например, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий (по установленному законодательством перечню) и еще ряд категорий граждан и организаций. Авторы инициативы предложили дополнить этот перечень участниками специальной военной операции, которые в силу различных причин пока не получили статус ветеранов.

Как отмечают сами парламентарии, это прямая поддержка тех, кто сегодня защищает интересы страны.

– Наши бойцы, которые рискуют жизнью ради безопасности, должны чувствовать поддержку и здесь, в тылу. Освобождение от платы за парковку – небольшой, но ощутимый вклад в усовершенствование единой системы поддержки участников СВО, – сказал один из соавторов законопроекта Владимир Верзилин.

Парламентарий подчеркнул: несмотря на то что льгота коснется небольшого числа участников СВО, эти люди не менее важны — они точно так же, как и уже оформившие документы ветераны, защищали и продолжают защищать Родину.

Александр Иванов