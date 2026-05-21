В уик-энд 22-24 мая воронежцев ждет несколько фестивалей с бесплатной программой. "Комсомолка" подготовила путеводитель по самым ярким событиям.

КУДА ВОРОНЕЖЦАМ СХОДИТЬ 22-24 МАЯ

ФОРУМ «ЗОДЧЕСТВО ВРН»

22 мая в Воронеже - последний день архитектурного форума «Зодчество ВРН 2026». На Советской площади успевайте увидеть бесплатную выставку. Уличная экспозиция «Что имеем (не) храним» представила работы Сергея Чобана. Архитектор знаменит своими проектами – башня «Федерация» в Москве, «Невская ратуша» в Санкт-Петербурге, кинотеатр Cubix в Берлине.

Основу выставки составляют 43 рисунка Сергея Чобана, переданные им в дар музею архитектуры имени Щусева в 2024 году. Они выполнены в разных техниках - углем, пастелью, карандашом, тушью - и сопоставлены с фотографиями, чтобы зритель мог проследить, как рождается и кристаллизуется архитектурный образ. Пространство выставки условно разделено на два тематических блока: первый - проекты и постройки самого Сергея Чобана, второй посвящен его размышлениям о наследии эпохи модернизма и о том, насколько сегодня актуальны идеи ее мастеров.

Специально для этой выставки архитектурный фотограф Андрей Белимов-Гущин снял цикл фотографий самых известных объектов московского и ленинградского модернизма. Среди представленных работ – как хорошо известные проекты Сергея Чобана, включая «Лангензипен», Нижегородские пакгаузы, «Пресня-Сити» и Центр «Зотов», так и изображения ключевых произведений архитектуры 1940-1980-х годов. В Воронеже показывают цифровые копии работ. 6+

ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВОЙ МУЗЫКИ

22 мая Воронеж примет Всероссийский фестиваль отечественной духовой музыки. На концерте в нашем городе примут участие более 200 музыкантов. Выступят духовые и хоровые коллективы Воронежской области - Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, духовые оркестры Воронежского музколледжа имени Ростроповичей, ДШИ №6, 7, 11, сводный хор более 100 человек.Специальный гость фестиваля - духовой оркестр имени Сергея Йовса Луганской академии культуры и искусств имени Матусовского. В программе прозвучат произведения Михаила Глинки, Василия Агапкина, Матвея Блантера, Давида Тухманова, Валерия Халилова и др.

Фестиваль начнется в 17.00 в Зеленом театре, вход свободный (0+).

ФЕСТИВАЛЬ «МУЛЬТПРАКТИКА»

С 22 по 24 мая в Воронеже проходит четвертый анимационный фестиваль «Мультпрактика» (0+). Он стартует в парке "Орленок" в 15.00. Гостей ждут аниматоры, артисты, квесты, мастер-классы. И конечно, кинопоказы. Все события - бесплатные.

Кинопоказы и мастер-классы пройдут также еще два дня, в том числе и в кинотеатре «Синема парк». Еще воронежцев ждет творческая встреча с Григорием Гладковым. Подробную программу «Мультпрактики» смотрите в нашем материале.

ФЕСТИВАЛЬ «ДОБРЫЙ КРАЙ ВОРОНЕЖСКИЙ»

23 мая в столице Черноземья пройдет ежегодный фестиваль «Добрый край Воронежский» (6+). В благотворительном форуме примут участие некоммерческие организации, общественные объединения и инициативные группы, реализующие социально значимые проекты.

С 11 часов утра в парке «Алые паруса» развернется выставка, на которой участники смогут представить свою деятельность, рассказать о своих проектах и социальных инициативах.

С 11.30 на малой сцене начнется концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Воронежской области, а также пройдет награждение активистов НКО и местных сообществ. Вход свободный.

ФЕСТИВАЛЬ РЕКОНСТРУКТОРОВ «БЕЛАЯ КРЕПОСТЬ»

В Дивногорье 23 мая пройдет фестиваль исторической реконструкции. Форум «Белая крепость» будет посвящен эпохе раннего Средневековья.

В программе - зрелищные поединки рыцарей, мастер-класс по средневековому письму и эксперимент по изготовлению чернил, лекция «Нижнедонские крепости Хазарского Каганата», интерактивы и другие тематические активности. Начало в 12.00. 12+

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

24 мая Воронеж присоединится к празднованию Дня славянской письменности и культуры. В Зеленом театре пройдет бесплатный концерт. В программе прозвучат хоровые произведения композиторов-классиков, сочинения современных авторов, детские песни и композиции из кинофильмов.

В концерте примут участие более 20 хоровых коллективов Воронежа, в числе которых хоры филармонии и театра оперы и балета, мужской хор «Артодокс» ансамбль «Воронежские девчата», эстрадный хор Fermata, смешанные хоры института искусств и музыкального колледжа имени Ростроповичей, академическая хоровая капелла имени Ижогина, а также Губернаторский эстрадно-духовой оркестр под управлением Дмитрия Харьковского, солист театра оперы и балета Алексей Тюхин, солистка Большого джазового оркестра филармонии Татьяна Спасибухова, солисты «Артодокса» Евгений Стариков, Михаил Роднов и Нарек Авагян.

Начало в 17.00. Вход свободный. 0+