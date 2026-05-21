Григорий Гладков

С 22 по 24 мая в Воронеже пройдет анимационный фестиваль «Мультпрактика» (0+), уже четвертый по счету.

- Для участия в фестивале подали 4010 заявок из 110 стран мира. В конкурсную программу вошло 160 фильмов из 34 стран, среди которых Беларусь, Иран, Португалия, страны Латинской Америки. На конкурс школьных анимационных работ среди учащихся 5-11 классов, включая воспитанников детских мультстудий и кружков, а также независимых аниматоров, получено 318 заявок из России и Беларуси, из них для участия в фестивале отобрано 50 работ. Во внеконкурсную программу вошли фильмы, приуроченные к 225-летию со дня рождения Владимира Даля, а также посвященные русскому языку, культуре и традициям, - сообщили организаторы.

Форум пройдет на нескольких площадках, организаторы ожидают в этом году более 20 тыс гостей. Воронежцев ждет множество активностей, причем бесплатных, - показы мультфильмов, мастер-классы. Откроется «Мультпрактика» в парке «Орленок». А завершится в театре кукол вручением «боброоскаров» победителям конкурсной части.

ЧТО ВОРОНЕЖЦАМ ПОСМОТРЕТЬ НА ФЕСТИВАЛЕ «МУЛЬТПРАКТИКА»

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

22 мая

Кинотеатр «Синема парк»

10.00 и 11.30 – инклюзивные кинопоказы. 12+

13.00 и 14.40 – просмотр и обсуждение с экспертом. 12+

Парк «Орленок»

15.00 открытие фестиваля, аниматоры, мастер-классы, квесты, выступления артистов. 0+

19.00 показ сериала «Герои Арктики». 6+

23 мая

Кинотеатр «Синема парк» - в течение дня мастер-классы по песочной анимации, созданию мультфильмов и лепке из пластилина.

12.20 – кинопоказ «Дружба для любого возраста». 6+

13.20 – кинопоказ «Приключения для детей и родителей». 6+

14.10 – кинопоказ «Добрые истории для ребят от 6 до 96». 6+

15.20 – кинопоказ «Избранные истории: мир глазами детей». 6+

16.05 – кинопоказ «Семейные истории для больших и маленьких». 6+

17.20 – кинопоказ «Аба и его группа». 12+

17.50 – кинопоказ «Озорство без границ для детей и взрослых». 6+

20.00 – кинопоказ «Геройчики. Незванный гость». 6+

20.00 – кинопоказ «Взрослое кино». 18+

Парк «Орленок»

12.00 – кинопоказ «Школьный конкурс». 0+

14.00 – кинопоказ «Пластилинки Азбука». 0+

16.00 – кинопоказ сериала «Супергерои.ру». 6+

18.00 – кинопоказ «Финник 2». 6+

20.00 – кинопоказ «Сказочный патруль. Шоу продолжается». 6+

24 мая

Кинотеатр «Синема парк» - в течение дня мастер-классы по песочной анимации, созданию мультфильмов и лепке из пластилина.

11.10 - просмотр и обсуждение с экспертом. 12+

12.20 – кинопоказ «Озорство без границ». 6+

13.20 – кинопоказ «Поиски». 12+

14.20 – кинопоказ «Сказочный патруль. Шоу продолжается». 12+

15.10 – кинопоказ «Загадки и парадоксы для всей семьи». 6+

15.20 – творческая встреча с Григорием Гладковым «Пластилиновая ворона собирает друзей». 6+

15.40 – кинопоказ «Немиристиба. Путешествия и приключения». 12+

16.00 - кинопоказ сериала «Супергерои.ру». 6+

17.00 – кинопоказ «Страна грез». 6+

17.40 - кинопоказ «Финник 2». 6+

Парк «Орленок»

12.00 – кинопоказ «Буквальные истории». 0+

13.00 – кинопоказ «Мир глазами детей: мозаика детских историй». 6+

14.10 – кинопоказ сериала «Герои Арктики». 6+

14.40 – кинопоказ «Гора самоцветов». 0+

16.10 - кинопоказ «Геройчики. Незванный гость». 6+

18.00 – кинопоказ «Даль.Русский язык, народные традиции и культурная идентичность». 0+

20.00 – кинопоказ «Сказки». 0+

Театр кукол

19.00 – церемония награждения победителей конкурсной программы.0+

Полную программу с образовательной и деловой частью можно посмотреть на сайте фестиваля.