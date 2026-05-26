«Единая Россия» организовала турнир по греко-римской борьбе в Богучаре в рамках партпроекта «Выбор сильных»

Фото пресс-службы ВРО ВПП Единая Россия

XIII Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе прошел в спортивном комплексе «Юность» в Богучарском районе. В состязаниях приняли участие юноши 2011–2017 годов рождения из Воронежской, Ростовской, Липецкой, Саратовской областей, Краснодарского края, а также Луганской и Донецкой народных республик. Организатором соревнований выступил мастер спорта, депутат Воронежской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Выбор сильных» Александр Пешиков.

В числе почетных гостей - сенатор Совета Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин и заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев.

Александр Карелин отметил, что Воронежская область славится своими традициями в борьбе и на турнире собралось хорошее представительство.

«Уверен, что у каждого из этих разновозрастных ребят очень большие перспективы. Здесь, на этих коврах, у наших тренеров, они научатся трудолюбию, работоспособности, уважению к старшим и станут очень сильными гражданами Российской Федерации», – сказал трехкратный победитель Олимпийских игр.

Александр Пешиков со своей стороны рассказал, что в Богучаре этот турнир стал хорошей традицией: «Для меня каждый этот турнир — не просто спортивное состязание, а вклад в будущее наших детей. Если хотя бы один ребёнок оставит телефон дома и придёт в секцию заниматься борьбой, это уже моя личная победа. Мы создаем альтернативу улице и виртуальному миру. Глядя сегодня на переполненные трибуны и горящие глаза молодежи, я понимаю, что мы на правильном пути. Наша задача — вовлекать детей в спорт, и мы будем продолжать это делать».

Победители и участники соревнований получили памятные подарки от партпроекта «Выбор сильных» и открытки с автографом легендарного спортсмена Александра Карелина.