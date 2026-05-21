Полчаса на операцию и неделя в реанимации: воронежские врачи вытащили с того света мать двоих детей, пострадавшую в ДТП

Спустя семь дней жительница Воронежа смогла дышать самостоятельно Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

В конце апреля в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи №1 доставили 37-летнюю женщину, пострадавшую в страшной аварии. Ее состояние было критическим: из-за массивного внутреннего кровотечения и глубокого травматического шока пациентка находилась на грани жизни и смерти. Ситуацию осложнял целый комплекс повреждений — множественные переломы, ушибы внутренних органов и пневмоторакс (скопление воздуха в грудной клетке, сдавливающее легкие). Времени на размышления не оставалось, счет шел буквально на минуты. Историей со счастливым финалом поделились в региональном минздраве 21 мая.

Хирурги обошлись без разрезов

По данным ведомства, сначала реаниматологи вывели пациентку из состояния шока, а затем дежурная бригада травматологов провела быструю и ювелирную операцию. Всего за полчаса врачи смогли собрать и вправить смещенные осколки обеих бедренных костей, закрепив их металлическими аппаратами внешней фиксации. Хирурги обошлись без разрезов — все манипуляции сделали через несколько небольших проколов на коже. Как объяснили в больнице, такая скорость и минимальное вмешательство помогают организму справиться с шоком и дают шанс на быстрое восстановление.

Однако, как только кости были зафиксированы, медикам пришлось столкнуться со следующим, еще более опасным осложнением, поставившим под угрозу весь успех операции. У женщины развился острый респираторный дистресс-синдром — тяжелейшее состояние, при котором альвеолы легких блокируются и перестают снабжать органы кислородом...

Трижды вводили в легкие препарат против дистресс-синдрома

Пациентку немедленно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и сделали экстренный разрез в стенке трахеи для формирования дыхательного отверстия. В течение недели реаниматологи и эндоскописты выхаживали женщину, трижды вводя прямо в легкие специальный препарат против дистресс-синдрома. Интенсивная терапия дала результат.

Спустя семь дней женщина смогла дышать самостоятельно. Сейчас она переведена в обычную палату профильного отделения, идет на поправку и готовится к возвращению домой, где ее ждут двое детей.

