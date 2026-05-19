Воронежские врачи спасли 62-летнюю женщину от желтухи и огромной грыжи за одну операцию

На фото обведены грыжевые ворота, указан их размер Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

Хирурги воронежской БСМП №8 провели сложнейшую трехчасовую операцию и избавили 62-летнюю пациентку сразу от двух тяжелых патологий — механической желтухи и большой послеоперационной грыжи. Ситуация осложнялась тем, что женщину уже оперировали раньше, из-за чего анатомия внутренних органов изменилась, а в брюшной полости образовались сильные спайки. Об этом в региональном минздраве сообщили 19 мая.

Женщина попала в больницу по скорой помощи. Врачи диагностировали у нее механическую желтуху (опасное состояние, когда отток желчи заблокирован) и грыжу на животе. Сначала медики провели экстренное обследование и с помощью УЗИ очистили желчные протоки, обнаружив в них крупные камни размером от 0,5 до 2 сантиметров. Когда состояние пациентки стабилизировалось благодаря интенсивной терапии, хирурги начали готовить ее к плановой операции.

Они аккуратно вскрыли брюшную полость, достали все камни, а чтобы желчь больше не застаивалась из-за сужения протока, создали для нее новый обходной путь напрямую к двенадцатиперстной кишке. Сразу же после этого хирурги удалили грыжу и укрепили стенку живота специальной современной сеткой-имплантом, чтобы болезнь не вернулась.

Организм женщины быстро восстановился, и уже на десятые сутки ее выписали домой без каких-либо жалоб.