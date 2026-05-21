Воронежская область стала первым регионом РФ с законом о поддержке роботизации и автоматизации производств

фото: Воронежская областная Дума

Документ, не имеющий аналогов в других регионах России, создает правовую базу для системной модернизации промышленности. Он разработан депутатами-единороссами Юрием Матузовым, Александром Солодовым, Виктором Логвиновым и Сергеем Потаповым.

– Принятие закона – это только первый шаг в формировании полноценной экосистемы, которая позволит не просто субсидировать покупку оборудования, но и объединит усилия бизнеса, науки и власти для технологического обновления и роста производительности труда в регионе, – подчеркнул один из соавторов инициативы, председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов.

Напомним, согласно Указу Президента России Владимира Путина, к 2030 году Россия должна войти в топ-25 мировых держав по плотности роботизации (количество роботов на 10 тысяч работников). Сейчас этот показатель, по разным оценкам, составляет от 29 до 40 единиц, тогда как целевой ориентир – 145 роботов. Достичь этого без региональной поддержки промышленности невозможно.

В последние годы Воронежская область демонстрирует значительную динамику по внедрению современных технологий в производство, что подтверждает актуальность принятого документа. Так, за 2024 год количество промышленных роботов в регионе выросло более чем в 2,5 раза — с 136 до 360 единиц; по итогам этого года Воронежская область заняла 15-е место в России по количеству используемых промышленных роботов и вошла в топ-3 по темпам их внедрения. Основной скачок произошел за счет роботизации производства компьютеров, электроники, металлоизделий и мебели.

В отличие от ряда имеющихся сегодня федеральных и региональных программ, которые фокусируются на помощи производителям роботов, законодательное решение Воронежской областной Думы нацелено именно на потребителя – конкретные заводы и предприятия, которые собираются внедрять автоматизацию и роботизацию производственных процессов.

– Положения документа направлены в первую очередь на поддержку модернизации существующих предприятий, на увеличение производительности труда, на выпуск более качественной продукции. Самое главное, что данный закон распространяется на все виды деятельности предприятий, независимо от их организационно-правовой формы и объёмов финансовой деятельности, – отметил председатель Комитета по экономике, инновациям и цифровому развитию Сергей Потапов.

Принятым законом не только определены основные понятия, цели и задачи, но и закреплены механизмы поддержки.

Предприниматели смогут рассчитывать на налоговые льготы и инвестиционные налоговые вычеты, субсидии из областного бюджета, инвестиционные налоговые кредиты, организационное содействие в поиске интеграторов и научных партнеров, информационно-консультационную помощь.

Уполномоченные органы также должны будут отвечать за разработку, утверждение и реализацию программы развития проектов промышленной роботизации и автоматизации, в том числе путем формирования инфраструктуры промышленной роботизации на территории региона.

Принятие закона станет основой нормативного фундамента роботизации промышленности в Воронежской области. Следующим шагом будет разработка подзаконных актов Правительством Воронежской области: будет создан реестр проектов, утверждены критерии отбора и уточнены другие аспекты.

Авторы законодательной инициативы рассчитывают, что, используя потенциал местных вузов и IT-специалистов, регион сможет создать один из передовых кластеров промышленной автоматизации в стране.

Сергей Потапов особо подчеркнул, что документ был разработан при активной поддержке профильных региональных министерств – экономического развития, а также промышленности и транспорта.

Александр Иванов