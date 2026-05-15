В одном из шести подъездов воронежской девятиэтажки восстановили газоснабжение

В Воронеже без газа с 11 мая остаются жители многоэтажного дома №17 по улице Хользунова. Как раньше сообщал сайт vrn.kp.ru, в понедельник доме обнаружили опасное явление:

- Из квартиры №147 поступила заявка на наличие потенциала в подъезде №5, - сообщили «КП» в ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». - В 12-00 того же дня на место прибыла бригада аварийно-диспетчерской службы.

Специалисты провели замеры и обнаружили потенциал не только в подъезде №5, но во всех шести подъездах девятиэтажного дома. В целях безопасности газовики в тот же день отключили в многоэтажке газ.

А уже 12 мая ресурсоснабжающая организация получила от УК «Беговое» письмо об об устранении нарушения на всех подъездах с приложением соответствующего акта.

Однако, когда 13 мая газовики прибыли на место для проверки, то снова зафиксировали электрический потенциал во всех подъездах.

В следующий раз УК прислала письмо с актом уже 15 мая. И бригада филиала ресурсоснабжающей компании снова приехала проконтролировать ситуацию.

- При повторных замерах параметры соответствовали заданным нормам и возобновление газоснабжения стало возможным, но не во всех подъездах, - сообщили в компании. - На данный момент газ есть в подъезде № 6. А в подъездах № 1,2,4 работы еще продолжаются.

Напомним, что 19 февраля в этом доме уже возникала подобная ситуация и также отключали подачу газа. Нарушение удалось устранить лишь к 25 февраля.

- В тот раз отключение производилось в соответствии с письмом Государственной жилищной инспекции Воронежской области после запроса жителя данного дома,- уточнили в компании.

По данным ресурсоснабжающей компании, причиной возникновения электрического потенциала на внутриподъездном газопроводе может стать как неисправная внутридомовая проводка (нарушение изоляции проводов, некачественное соединение проводов в коробках), так и непосредственное попадание газопроводов под напряжение при соприкосновении с электрическими проводами (на лестничных клетках, в квартирах). Устранением этих нарушений обязана заниматься управляющая компания.