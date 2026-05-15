В воронежском доме на улице Хользунова с 11 мая нет газа

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Жители дома №17 по улице Хользунова с 11 мая лишены газа. Топливо отключили после ЧП. Один из прохожих получил удар током, прислонившись к газовой трубе, которая находится на входе в многоэтажку. После этого на место срочно вызвали оперативные службы, в том числе и газовиков. Обследовав трубопровод, они выявили наличие электрического потенциала, что является грубым нарушением и угрозой для безопасности жильцов. Руководствуясь инструкцией по технике безопасности, газовики отключили газ в доме до устранения нарушения.

Как рассказал нам один из жильцов дома, в управляющей компании, якобы, устранили нарушение и составили соответствующий акт для газовиков. Однако голубое топливо в квартиры до сих пор не вернули.

Надо добавить, что подобные инциденты происходят в этом доме не впервые. В феврале мы уже рассказывали об отключении газа по этому адресу и по той же причине. Тогда кто-то из жильцов накинул на газовую трубу электрический провод для обогрева. Нарушителя, кстати, так и не нашли. И вот история повторилась.

Надеемся, что на этот раз коммунальщики проведут расследование и выявят нарушителя. В противном случае, жильцам многоэтажки угрожает беда посерьезнее отсутствия газа.

«КП» направила запрос в «Газпром межрегионгаз Воронеж» и ждет комментария по ситуации.