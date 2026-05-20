«Жила бы страна родная!»: История Александра Пешикова — от травмы до предварительного голосования в Госдуму

Кандидат предварительного голосования «Единой России» Александр Пешиков/ Фото: Степан Корчагин

В Богучаре депутата областной думы Пешикова знает наверное каждый. Здесь он родился, вырос, стал спортсменом, предпринимателем, депутатом. Построил Дворец спорта за свой счет и возит гуманитарку под обстрелами. Сегодня он участвует в предварительном голосовании за место в Госдуме — выдвинул кандидатуру от «Единой России». Это история не про политику — про характер.

«Я увидел борцов — и мир перевернулся»

Однажды на 9 Мая мальчишка Саша увидел выступления борцов. Записался в секцию, стал капитаном сборной области, 15 раз выигрывал чемпионаты. Из 60 турниров — только одно второе место.

«В 16 лет я думал, что жизнь закончена»

На соревнованиях в Липецке — тяжелейшая травма позвоночника. Два месяца в больнице, полгода на досках дома. Конец карьеры, депрессия. Отец отправил в педучилище. Там Саша начал заниматься предпринимательством. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — говорит он.

Семечка, которая стала империей

В конце 90-х отец отдал сыну семечку на реализацию. Повез в Калининград — рискнул. Вырос «Агро-Спутник» — пятая часть всех козинак страны. 740 рабочих мест в Богучарском районе и за каждым семьи.

Фото: Юлия Смирнова.

Депутат, который не говорит, а делает

С 2015 года Пешиков в облдуме. Его правило: «Что отдал — то твое. Что спрятал — пропало». Ни одна просьба избирателей не остается без ответа. Приёмная депутата в его соцсетях работает 24/7.

«Земский тренер» пошел по стране»

Он инициировал региональную программу для молодых тренеров в селах. Теперь она работает по всей России.

Деньги — свои, дети — довольны

Дворец борьбы в Богучаре отремонтирован 50 на 50: половина из бюджета, половина — личные деньги Пешикова. Здесь тренируются богучарские мальчишки, а турниры собирают спортсменов из ЛНР, ДНР, соседних областей. Финансирует две футбольные команды, привез тренера из «Факела».

«Я вычистил телефонную книжку»

С начала СВО Пешиков ушел в помощь фронту. Первая поездка — три грузовика, Донецк, передовая. Под Кременной накрыло артиллерией. Взял шефство над 99-м полком, потом 252 мотострелковым и отрядом «Восток». Тренировался с «Ахматом». Ежемесячно помогает подразделениям.

Фото: Юлия Смирнова.

«Победа будет»

«Лучшая картошка — выращенная своими руками. С победой так же. Она будет, может и со слезами на глазах, но будет», — уверен Пешиков.

«Я — деревенский и горжусь этим»

«Я простой мужик. Деревенский. «Жила бы страна родная, и нету других забот» — это про меня».

Подробнее о жизненном пути и общественной деятельности Александра Пешикова читайте здесь пешиков-аа.рф/stati

Фото: Юлия Смирнова.

Как поддержать кандидата: Зарегистрируйтесь на официальном сайте предварительного голосования «Единой России» Предварительное голосование (потребуется аккаунт на «Госуслугах»). Найдите в списках Александра Пешикова. Нажмите «Голосовать». Голосование продлится с 25 по 31 мая.