В Нововоронеже завершили историческую экспозицию сквера памяти при поддержке Фонда «АТР АЭС»

.

В канун Дня Победы в сквере 141-й Стрелковой дивизии в Нововоронеже установили макет артиллерийской пушки образца 1942 года. ЗИС-3 с оригинальными элементами стала завершающим элементом военно-патриотической экспозиции сквера наряду с настоящим танком Т-60 и скульптурной композицией «Минометчики».

Идея создания макета пушки ЗИС-3 принадлежит участникам Военно-исторического клуба «Пересвет» Нововоронежской АЭС. Средства на реализацию своего проекта «Хранители памяти» клуб получил в открытом конкурсе Фонда «АТР АЭС» среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов «Люди и города. СоДействие».

«Считаю экспозицию настоящей визитной карточкой Нововоронежа. Благодаря пушке ЗИС-3 сквер в северном районе будет привлекать ещё большее внимание молодёжи, горожан и гостей нашего города. Военно-патриотический комплекс - это дань памяти участникам Великой Отечественной войны, погибшим на полях сражений», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

«Пересвет» возглавляет специалист отдела социального развития НВ АЭС Евгений Когтев, а членами клуба являются работники атомной станции. Их деятельность направлена на сохранение памяти о подвиге наших предков в годы Великой Отечественной войны на территории города Нововоронежа и Воронежской области.

«Подлинные факты о войне запоминаются молодежью, если есть возможность вживую прикоснуться к артефактам», - отметил руководитель ВИК «Пересвет» Евгений Когтев.

Сквер 141 Стрелковой дивизии был открыт при поддержке Нововоронежской АЭС в честь подвига советских солдат во время Великой Отечественной войны в 2013 году. За это время он стал одним из самых любимых мест отдыха жителей атомграда и пользуется популярностью у молодёжи.

Справка

76-миллиметровая дивизионная пушка ЗИС-3 образца 1942 года стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны. Простота, небольшая масса и высокие боевые качества сделали его одним из лучших орудий Второй мировой войны. Архивными документами подтверждается использование 141-й Стрелковой дивизией ЗИС-3 на территории, где сегодня располагается город Нововоронеж.

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) – первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС