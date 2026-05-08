«Это точно оно»: в Нововоронеже в преддверии Дня Победы высадили клон дерева, пережившего Сталинградскую битву

.

В Нововоронеже в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне появился ещё один живой символ мужества и несгибаемости. Саженец, полученный методом клонального микроразмножения от знаменитого Сталинградского тополя-долгожителя, высадили директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров и руководитель ВНИИЛГИСбиотех Мирослава Скрынникова.

Место для высадки выбрали неслучайно. Сквер открыли в честь мужества и героизма 141 стрелковой дивизии, которая в 1941-1945 годах защищала подступы к Воронежу от фашистских захватчиков.

«Этот сквер с каждым годом пополняется памятными символами. Сначала здесь появился танк Т-60, принимавший участие в боях во время Великой Отечественной войны. Затем открыли скульптурную композицию «Минометчики», посвященную бойцам 141 стрелковой дивизии. Теперь здесь будет расти это дерево как символ исторической памяти. Со временем оно станет еще и украшением района», — прокомментировал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Инициатором акции стала координатор по устойчивому развитию и корпоративному добровольчеству Нововоронежской АЭС, председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ольга Романова. Саженец вырастили сотрудники Института лесной генетики и передали городу в качестве подарка ко Дню Победы.

«Современная техника микроклонирования позволяет из одной клетки вырастить целое растение. Благодаря ей мы ввели в свою коллекцию именно этот легендарный черный тополь. Его первые саженцы посадили еще десять лет назад, на Площади Победы. На каждый саженец есть сертификат. За десять лет этот тополь появился в почти что 40 городах России — от Калининграда до Камчатки», — подчеркнула Мирослава Скрынникова.

Легендарный тополь, растущий в центре Волгограда на площади Павших Бойцов, — живой свидетель Сталинградской битвы. Посаженный ещё до войны, он получил сотни пулевых и осколочных ранений, но выжил и зацвёл весной 1943 года.

В 2013 году учёные Волгоградского ботанического сада провели стерилизацию его почек и с помощью микроклонирования воссоздали генетически точные копии. Так появился проект «Тополь Победы», став связующим звеном памяти между поколениями.

Справка:

Нововоронежская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом» в г. Нововоронеж Воронежской области) — первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением), обеспечивает надежное и качественное энергоснабжение Воронежской области. Атомная станция расположена на берегу Дона, в 45 км южнее Воронежа. Всего на нововоронежской площадке было построено и введено в эксплуатацию семь энергоблоков с реакторами типа ВВЭР, четыре из которых сейчас являются действующими. Три энергоблока являются головными прототипами серийных энергоблоков с реакторами водо-водяного типа (энергоблок № 3 - ВВЭР-440; энергоблок № 5 - ВВЭР-1000; энергоблок № 6 - ВВЭР-1200). Энергоблоки с первого по пятый были запущены, соответственно, в 1964, 1969, 1971, 1972 и 1980 годах. Энергоблоки № 1 и № 2 были остановлены в 1984 году и 1990 году соответственно, блок № 3 - в 2016 году. Энергоблок № 4 после модернизации в декабре 2018 года получил разрешение на продление срока эксплуатации. С 2007 года на АЭС велось сооружение двух новых энергоблоков поколения «3+» - № 6 и № 7 (по проекту «АЭС-2006»). Энергоблок № 6 сдан в эксплуатацию в феврале 2017 года, он стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию. Энергоблок № 7 был введен в эксплуатацию в октябре 2019 года. Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС