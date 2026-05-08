Парад Победы на большом экране»: «Единая Россия» в регионе проведет патриотическую акцию

Региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с министерством культуры Воронежской области проводят патриотическую акцию «Парад Победы на большом экране». Жители региона смогут увидеть прямую трансляцию Военного Парада с Красной Площади на экранах кинотеатров, культурных центров и ощутить эффект присутствия.

Трансляции Парада Победы запланированы 9 мая:

- в кинотеатрах Star&Mlad и «Левый берег» (Воронеж);

- в кинотеатре «Победа» (Борисоглебск);

- в Центре досуга, народного творчества и краеведения (Бобровский район);

- в КЦКС «Юбилейный» (Калачеевский район);

- в кинотеатре «Небо» (Новоусманский район);

- в кинотеатре «Восход» ДК им. В.С. Панина (Хохольский район);

- на уличном экране кинотеатра «Уран» (Нововоронеж);

- в кинотеатре «Слобода» (Ольховатский район).

Акция «Парад Победы на большом экране» позволит воронежцам глубже прочувствовать масштаб, торжественность и значимость главного события празднования 9 Мая, отмечают организаторы.