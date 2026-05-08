«Единая Россия» организовала субботник на мемориальном комплексе Шиловский плацдарм

Участие в субботнике приняли руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Госдумы, федеральный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин, вице-губернатор, секретарь Воронежского местного отделения партии Дмитрий Маслов, председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и неравнодушные жители Воронежа.

Перед началом для собравшихся провели небольшую экскурсию и рассказали об истории Шиловского плацдарма. Комплекс включает братскую могилу №113, памятник и руины колокольни. Это одно из исторических мест Воронежа, где велись кровопролитные бои за освобождение города. Здесь погибло много советских солдат и офицеров, а также мирных жителей.

После экскурсии участники субботника привели в порядок территорию вокруг мемориального комплекса – убрали прошлогоднюю листву и засохшую траву, обработали стволы и сделали обрезку деревьев. Также на аллеи комплекса были высажены молодые ели.

Александр Сидякин отметил, что партия по всей стране в преддверии Дня Победы проводит субботники и работы по благоустройству на мемориалах, братских захоронениях времен Великой отечественной войны и приводит в порядок могилы фронтовиков. Также он поблагодарил молодогвардейцев за активное участие в таких акциях.

«Такие мероприятия помогают нам не забывать прошлое, учиться на его уроках и строить будущее, основанное на уважении к истории и подвигу предков. Это живое напоминание о том, что история – это часть нашей жизни, которую нужно беречь и чтить»,- подчеркнул парламентарий.

Дмитрий Маслов рассказал, что помимо таких субботников в регионе проходит серия масштабных патриотических мероприятий, приуроченных к великому празднику – Дню Победы.

«Я хотел бы особо отметить, что во всех акциях активное участие принимает наша молодежь - молодогвардейцы. Они настоящие патриоты, смелые, деятельные, с удовольствием делают добрые дела, не для галочки. Это радует», — подчеркнул вице-губернатор.

Юрий Матузов подчеркнул, что депутаты областной Думы начинают соответствующую работу задолго до Дня Победы. Но накануне праздника эта работа усиливается, в первую очередь в избирательных округах - начиная со встреч с ветеранами и их семьями.

«Забота о воинских мемориалах и захоронениях, внимание к ветеранам – это не галочка в списке дел, а нравственный долг каждого, кто носит звание народного избранника. А партпроект «Единой России» «Историческая память» помогает структурировать нашу работу и выстроить системную поддержку конкретных направлений», – сказал Юрий Матузов.

Завершился субботник возложением цветов и венков к памятнику погибшим героям Великой Отечественной войны.