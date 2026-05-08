Россия – страна космического духа и побед

Сергей Гаврилов.

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов и руководитель фракции КПРФ в Воронежской облдуме Андрей Рогатнев рассказали о ключевых направлениях работы партии: поддержке бойцов СВО и гуманитарных конвоях, выводах недавнего пленума ЦК, а также о предложениях коммунистов по реформированию системы ЖКХ, налоговой политике и возврату стратегических предприятий под контроль государства.

Также спикеры поделились мыслями о важности патриотических акций и поздравили воронежцев с наступающим Днем Победы.

«УРОВЕНЬ ПАТРИОТИЗМА И БОЕГОТОВНОСТИ – ВЫСОЧАЙШИЙ»

– Вы приехали к нам после встречи с представителями сил ПВО, которые охраняют воронежское небо. Полноценно отдыхать военным сейчас не приходится. Не будем раскрывать военных деталей, но какие основные потребности сейчас у бойцов?

Сергей ГАВРИЛОВ:

– В Воронеже формируется значительная часть гуманитарных грузов и конвоев, которые идут на помощь нашим солдатам на фронт, а также жителям Луганской и Донецкой народных республик, приграничных районов и нашим соседям в Белгородской области.

Помощь бойцам – в основном, помощь социально-бытовая. Однако наша задача не только в этом.

Мы должны заботиться о моральном духе и боеготовности наших защитников. И хочу сказать, что их уровень высочайший! Недавно прошло спортивное состязание – спартакиада, в которой участвовали бойцы, а также женщины-военнослужащие. Уровень патриотизма и профессионализма очень высок! Наши бойцы верят в свои силы и делают все возможное, несмотря на изощренные и учащающиеся атаки противника.

Также во время этой встречи мне было важно выяснить, насколько результативны те меры поддержки, которые мы принимаем на федеральном уровне, с точки зрения работы оборонно-промышленного комплекса?

– И как ребята оценивают эффективность государственных решений?

Сергей ГАВРИЛОВ:

– Это трудный вопрос. Ситуация в экономике сложная. Мы должны говорить себе правду, чтобы найти правильные пути решения проблем и достижения целей. Сохраняющаяся инфляция, стагнация экономического роста, серьезные проблемы с налогообложением и уровнем жизни – это чувствуют все жители страны. Государство проводит СВО, подвергается санкциям и ограничениям в поставках оборудования, техники, продовольствия – это требует новых современных решений. Очень важно, что многие из них отрабатываются на оборонно-промышленном комплексе. Это наш уникальный опыт, основанный, в том числе, и на советской экономической школе: планирование народного хозяйства на десятилетия вперед, научно-исследовательские разработки, производство опытной техники, масштабирование выпуска вооружений.

Также мы поздравили с Днём победы коллектив ВАСО. Отмечу: очень важно, когда трудовые династии, ветераны чувствуют себя в одной семье, в одном строю с молодежью и профсоюзами. Это та сила, которая позволяет достигать больших целей.

Недавно мы провели конкурс, посвященный юбилею полета Гагарина. Победитель – маленький мальчик из Воронежа – написал: «Моя задача – достигнуть невозможного». Я считаю: достичь того, что кажется невозможным сегодня, – наша общая задача, в том числе для тех, кого народ избирает на выборах.

«СТРАНА ДОЛЖНА ЖИТЬ ОДНОЙ ЖИЗНЬЮ»

– Недавно прошел III совместный пленум ЦК и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Расскажите о его основных итогах.

Сергей ГАВРИЛОВ:

– Пленум был важен, потому что сегодня нужно – возможно, в жестких, но предельно осознанных формулировках – понять, что происходит со страной: на фронте, в тылу, в духовной и культурной сферах. Страна должна жить одной жизнью! А не так, что одна часть воюет, другая гуляет. Мы должны чувствовать себя в одном строю с теми, кто защищает Родину. Как, например, женщины-добровольцы, которые каждый день выходят плести маскировочные сети для бойцов.

Андрей РОГАТНЕВ:

– Пленум поставил главную цель – продвижение программы Победы: от кризисов к восстановлению экономического потенциала страны, от выживания к развитию и справедливости.

Говорить о Победе недостаточно – нужно делать все, чтобы она была достигнута в кратчайшие сроки. Для этого необходима мобилизация усилий! На кону – сохранение России.

«НУЖНО ОСТАНОВИТЬ РАССЛОЕНИЕ НА СВЕРХБОГАТЫХ И МАЛОИМУЩИХ»

– Это глобальные задачи на уровне страны. А если спроецировать принятые решения пленума на Воронежскую область, есть ли специфика в деятельности регионального отделения?

Андрей РОГАТНЕВ:

– Мы продвигаем нашу программу несколько лет, и она находит понимание во многих регионах, включая Воронежскую область. Не секрет, что ряд губернаторов-коммунистов показывают блестящие результаты работы.

Программа КПРФ направлена на единомоментное укрепление экономического потенциала, который является главным стержнем работы всех патриотических сил. Образование, наука, культура должны вернуться под крыло государства и стать приоритетом. Органы власти должны заработать по принципу «Здоровая нация – сильная страна». Важно оздоровление государственного управления: чтобы чиновник не просто слушал, но и слышал. И, естественно, снижение фискальной нагрузки, которая должна сместиться на сверхдоходы богатых. Без этого мы не наполним казну и не решим задачи, поставленные жизнью. И нам, представителям фракции КПРФ разных уровней, удается с этим справляться.

Андрей Рогатнев. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА.

Сергей ГАВРИЛОВ:

– Добавлю, что у нас есть серьезный пакет проектов. Прежде всего, они связаны с недопустимым расслоением общества на сверхбогатых и малоимущих, неблагополучных людей, среди которых много самозанятых, представителей малого и среднего бизнеса, страдающих от роста налоговой нагрузки. При этом растет состояние олигархов из списка Forbes за счет увеличения ценности их активов. Для нашей страны, которая всегда развивалась на основе коллективизма и справедливости, это недопустимо.

Мы подготовили ряд решений, касающихся национализации стратегических отраслей, например, в минерально-сырьевой сфере. Также это касается образования: речь о Болонской системе и ЕГЭ, от которых мы должны отходить. Это вопросы налоговой политики, поддержки армии и безопасности. Также мы проработали вопросы восстановления плановых начал экономики.

И это не возврат в прошлое! Наши ведущие оппоненты – США, Германия, Япония – во многом воспользовались советским опытом планового хозяйства.

«РЕГИОНЫ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ МОДЕЛИ»

–Андрей Иванович, КПРФ часто критикует состояние ЖКХ в Воронеже. Но когда критикуешь, нужно предлагать альтернативу. Есть ли конкретные решения у коммунистов?

Андрей РОГАТНЕВ:

– Странная и местами порочная практика передачи стратегических объектов ЖКХ в частные руки может привести к серьезным последствиям. Этот год не стал исключением: концессионные соглашения не оправдали ожиданий, привели к веерным отключениям электроэнергии, порывам, проблемам с теплоснабжением – мы наблюдали это недавно. Добавьте сюда низкое качество воды и аварийное состояние сетей.

Государственное управление жизнеобеспечивающими процессами и стратегическими предприятиями – вот путь, который предлагает КПРФ, путь к сохранению необходимого баланса. Если этого не сделать, проблемы будут нарастать как снежный ком.

Сергей ГАВРИЛОВ:

– Стратегические предприятия – это не только атом, железные дороги, нефть, космонавтика, авиация на федеральном уровне, но и структуры на уровне городов, посёлков – например, коммунальное хозяйство, от которого зависит безопасность и нормальная жизнь людей.

Угрожающая ситуация в ЖКХ - серьезные ошибки на уровне страны, когда начали навязывать псевдоконцессионные механизмы. Бюрократия изменила саму суть отношений: государство все равно платит убытки, контроль за работами и инвестициями отсутствует, тарифная политика неконтролируема – цены на ЖКХ растут, толкая вверх потребительские цены и инфляцию.

Регионы, в том числе Воронежская область, во многом стали заложниками нынешней экономической и бюджетной модели. Это ведет к росту внутреннего долга, его часть по инициативе президента Владимира Путина будет списана, но это не решает проблему. Если провести эффективную модернизацию налоговой системы, значительная часть налогов сможет оставаться на местах. Область и город должны сами решать не только вопросы выживания, но и инвестирования, развития – о чем и говорилось на пленуме.

Андрей РОГАТНЕВ:

– Наш рецепт в системе ЖКХ прост и понятен: мораторий на повышение тарифов для населения до приведения сетей в нормативное состояние, создание специальных муниципальных ремонтных бригад, оплата услуг ЖКХ не более 10% от совокупного семейного дохода.

«ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЧЕМ ЧАСТНИК»

– Комитет, который вы возглавляете, – это Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Он один из ключевых в Госдуме. Какие законы, принятые в нынешнем созыве, вы считаете наиболее важными?

Сергей ГАВРИЛОВ:

– Сейчас время применить формулировку, что каждый на своем боевом посту – на фронте, в тылу, в учебных заведениях, в СМИ, на госслужбе – должен исполнять свой долг. Мы стараемся это делать.

Комитет, который я возглавляю в Госдуме, делает все для антисанкционной защиты предприятий, возвращения крупных российских корпораций в страну. К сожалению, из-за того, что вопросы офшоризации не решались, значительная часть ведущих компаний находилась вне страны. Нам нужно было вернуть их, сохранить управляемость, платить налоги, не выводить прибыль в виде дивидендов или псевдозаймов, а инвестировать внутри страны в развитие производства.

Вторая задача – решение земельных вопросов, чтобы люди могли получать участки для строительства жилья, развития промышленности, инфраструктуры без серых схем и взяток.

Третья – поддержка многодетных семей и ветеранов СВО. Ряд задач уже решен: хотя у нас нет большинства в Думе, мы находим возможность убеждать коллег.

Мы добиваемся, чтобы у национальной экономики и органы управления, и расчетные центры, и счета находились внутри страны. Государство должно работать эффективнее, чем частник, везде – в промышленности, на транспорте, в торговле, на почте.

«ДЛЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА ПОЛЕТ К ЗВЁЗДАМ – ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ»

– Недавно завершился конкурс рисунков и сочинений, посвящённый 65-летию первого полёта человека в космос. Это уже седьмой совместный проект КПРФ с «Комсомольской правдой». Почему важно проводить такие конкурсы в нестабильное время?

Сергей ГАВРИЛОВ:

– Необходимо понимать, что наши ценности – это не только история, не только музеи, куда мы приводим детей посмотреть на фотографии победителей, космонавтов, героев труда. Это и наш сегодняшний день, наша сегодняшняя победа.

Полет в космос – труд наших дедушек и бабушек, в том числе воронежских: от полета на двигателях, созданных в столице Черноземья, до «Бурана», который собирался здесь же. Разработки тех лет позволяют нам жить сегодня – интернет, дистанционное зондирование Земли, прогноз погоды.

Наши юные победители конкурса, а им от пяти до двенадцати лет, писали, что Гагарин и сейчас живёт в их сердцах. Для русского человека полёт к звездам – естественное состояние души.

«ПОКА МЫ ЖИВЕМ, МЫ ТВОРИМ НОВЫЕ ПОБЕДЫ»

– Мы беседуем как раз накануне Дня Победы. Что бы вы сказали воронежцам в преддверии этого великого праздника?

Андрей РОГАТНЕВ:

– В первую очередь хочу поздравить ветеранов. Они вершили историю и не понаслышке знают, как ломать хребет нацистской гадине. Сегодня их внуки и правнуки продолжают это дело. Запад, как правильно отмечает Геннадий Андреевич Зюганов, трижды был спасен русским миром: от монголо-татарского ига, от наполеоновских захватов и от гитлеровского нашествия.

Но до сих пор Запад не понял, что победить Россию невозможно. Исторический опыт внутри каждого жителя нашей страны порождает возмущение против империалистической закулисы.

Традиционно перед 9 Мая у нас много встреч: со школьниками, студентами, ветеранами. Мы не только чтим память о свершениях, благодаря которым живем как единое государство, но и смотрим в будущее. Дети пропускают через души подвиги отцов.

Поздравляю всех с 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Дорогие товарищи, впереди нас ждут победы! Флаг Победы имеет не просто сакральный смысл – он красного цвета. Победа будет красной, безусловно. И об этом должен помнить каждый.

Сергей ГАВРИЛОВ:

– Дух Победы должен быть с нами каждый день. Каждый день мы боремся с несправедливостью, внешней агрессией, бездушием, попытками перечеркнуть наше прошлое. Но то, что враг у ворот сейчас, как и более восьмидесяти лет назад, – это напоминание: мы не можем проиграть! Все государственники, патриоты, простые люди желают нашей стране победить, жить счастливо и спокойно. С Победой, дорогие товарищи!