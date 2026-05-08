При поддержке «Единой России» в Воронеже пройдёт Чемпионат России по автокроссу

17 мая на стадионе «Воронеж-ринг» (улица Защитников Родины, 17В) развернётся главное автоспортивное событие весны. В 11:00 здесь стартует Чемпионат России по автокроссу.

За победу сразятся более 80 пилотов из разных городов страны. За руль сядут как опытные, титулованные спортсмены, так и начинающие гонщики, которые только делают первые шаги в большом автоспорте.

Зрителей ждёт настоящая битва характеров: плотная борьба, эффектные обгоны, сложная грунтовая трасса и рев моторов. Это те эмоции и тот уровень адреналина, которые невозможно почувствовать через экран.

Но «Воронеж-ринг» - это больше, чем просто гонка. Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу, тест-драйвы, а завершится день ярким музыкальным финалом - выступлением кавер-группы ВИА «Василёк».

Вход на мероприятие по билетам.