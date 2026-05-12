Бобровские единороссы провели мониторинг детской поликлиники, построенной по народной программе партии

«Единая Россия» продолжает системно развивать здравоохранение - этому посвящён отдельный блок народной программы. По ней по всей стране построено более 7,5 тысяч ФАПов, поликлиник и амбулаторий, капитально отремонтировано свыше 6 тысяч медицинских объектов. Только в 2025 году поступило более 40 тысяч единиц оборудования.

Один из ярких примеров - новая детская поликлиника в Бобровском районе. На возведение объекта, благоустройство и закупку оборудования направлен 171 миллион рублей из областного бюджета. Она была построена по народной программе партии. Как работает новый соцобъект оценили активисты местного отделения партии, молодогвардейцы и общественники.

Площадь поликлиники - около 1,5 тысячи квадратных метров, что в три раза больше старой. Современная медицинская помощь стала доступна для 7 500 детей района. В здании три входа, лифт, пандусы, кнопки вызова персонала. Потоки больных разведены, территория благоустроена. Работа организована по принципам бережливого производства: есть колясочная, комната отдыха и кормления детей.

В поликлинике ведут приём педиатры и узкие специалисты: невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, травматолог, детский гинеколог, кардиолог, стоматолог, ортопед-травматолог и эндокринолог. Работают кабинеты УЗИ, физиотерапии, массажа, прививочный, здорового ребенка, дневной стационар на две палаты, процедурный. В кабинете неотложной помощи круглосуточно дежурят врач и медсестра.

Заместитель главного врача Бобровской РБ Владимир Рыжов отметил: «Новые не только стены - поликлиника получила и новых специалистов. С кадрами укомплектованность хорошая. Получено оборудование: рентген-аппарат, УЗИ-аппарат и многое другое».

В стоматологии установлен видеограф — рентген делают на месте. Для офтальмолога оборудована тёмная комната. Из дорогостоящего оборудования — передвижной рентген-аппарат и многофункциональный УЗИ. Всего в поликлинике работают 36 медиков.

Старшая медсестра Анастасия Маругина рассказала: «Раньше мы ютились в одноэтажном здании. Теперь появилось много пространства, светлые кабинеты. Есть лифт для маломобильных детей, пандусы. Вход для больных и температурящих отдельный. Удобная навигация. Нет очередей в регистратуре — записываются через терминал или госуслуги. Пациент сразу идёт к врачу».

Мама пациента Анна Раковская добавила: «Когда пришли с заболевшим ребёнком, нам сразу сделали прививку — не нужно бегать по кабинетам. Появился стоматолог — замечательный, ребята не боятся. Раньше приходили в один кабинет, потом шли в другой. А сейчас всё в одном — не надо занимать дополнительные очереди».