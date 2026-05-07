. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Воронежа опубликовала изменения в схемах работы общественного транспорта 9 мая. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, они связаны с ограничениями дорожного движения в центре города в День Победы.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ТРАНСПОРТ В ЦЕНТРЕ ВОРОНЕЖА 9 МАЯ

С 00.00 до 19.00 субботы, 9 мая, скорректируют движение маршруток, следующих по проспекту Революции (участок от улицы Карла Маркса до улицы Степана Разина). Автобусы проследуют:

- № 1КВ - с проспекта Революции по ул. Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Среднемосковской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина и далее по маршруту;

- № 1КС - с улицы Карла Маркса по ул.Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;

- №№ 3, 44, 50, 70, 71, 88 - с улицы Карла Маркса по ул. Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении - с проспекта Революции по ул.Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Среднемосковской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина и далее по маршрутам;

- №№ 8, 41, 90, 97 - с улицы Плехановской по ул.Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении - с улицы Степана Разина по ул.Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Плехановской и далее по маршрутам;

- № 9КА - с проспекта Революции по улицам Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту;

- № 9КС - с улицы Плехановской по улице Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;

- №№ 20, 21, 52 - с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина и далее по маршрутам. В обратном направлении - с улицы Карла Маркса по ул.Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам;

- № 30 - с улицы Степана Разина по ул.Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина и далее по маршруту;

- № 32 - с улицы Карла Маркса по улицам Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении - с улицы Степана Разина по ул.Феоктистова, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Среднемосковской, Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту;

- № 59 - с улицы Степана Разина по ул.Феоктистова, Фридриха Энгельса, Среднемосковской, Пушкинской. В обратном направлении - с улицы Пушкинской по ул.Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту;

- № 83 - с улицы Карла Маркса по улицам Пушкинской, Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова и далее по маршруту. В обратном направлении - с улицы Феоктистова по улицам Фридриха Энгельса, Комиссаржевской, Никитинской, Средне-Московской, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина и далее по маршруту.