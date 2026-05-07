Управление дорожного хозяйства предупредило воронежцев об изменениях в схеме дорожного движения 9 мая. Под временное перекрытие и запрет парковки попадают несколько улиц в центре города.
С 22.00 пятницы, 8 мая, до 19.00 субботы, 9 мая, будет запрещена парковка:
- на проспекте Революции (участок от улицы Карла Маркса до улицы Степана Разина);
- на улице Комиссаржевской (участок от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса);
- на улице Чайковского (участок от дома № 22 по проспекту Революции до проспекта Революции);
- на улице 20-летия ВЛКСМ (участок от дома № 59 до проспекта Революции);
- в районе дома № 58 по проспекту Революции («Утюжок»).
С 00.00 до 19.00 субботы, 9 мая, запретят движение:
- на проспекте Революции (участок от улицы Карла Маркса до улицы Степана Разина),
- по улице Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции).
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что из-за возложения цветов 8 мая к памятнику генералу Черняховскому с 18.00 часов четверга, 7 мая, до 10.00 пятницы, 8 мая, запрещают парковку и остановку на площади у вокзала «Воронеж-1», а также вдоль домов ул.Мира, 1 и 2.
Также 8 мая с 7.30 до 10.00 запретят движение на улице Кольцовской. Изменения затронут участок от дома № 2 до дома № 1 по улице Мира.