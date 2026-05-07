Т2 оборудовала 26 салонов в Воронежской области точками Wi-Fi

Услуга открыта для всех посетителей и призвана помочь клиентам, когда им срочно нужен интернет в период ограничений в целях безопасности.

С начала 2026 года Т2 обеспечивает свои салоны связи стабильной сетью Wi Fi в регионах, где в целях безопасности вводятся ограничения мобильного интернета: это позволит посетителям воспользоваться любыми интернет сервисами вне белых списков.

Теперь бесплатный доступ к беспроводной локальной сети появился в 26 торговых точках T2 на территории Воронежской области – в 23 салонах в Воронеже, а также в Боброве (ул. 22 Января, 108), Новой Усмани (ул. Ленина, 263) и Россоши (ул. Простеева, 1).

Подключение к Wi Fi осуществляется через авторизационную платформу – по номеру телефона или через портал «Госуслуги». Скорость передачи данных позволяет комфортно работать с почтой, мессенджерами и видеосервисами. Технически проект учитывает все требования кибербезопасности: трафик шифруется для защиты персональных данных пользователей.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Т2:

«Мы используем все возможности, чтобы помочь клиентам в любое время оставаться на связи и иметь доступ к необходимым онлайн-сервисам, несмотря на временные ограничения, которые вводятся в регионе из соображений безопасности. Большую часть потребностей пользователей успешно закрывает белый список, но в жизни случаются разные ситуации. Мы превратили ряд салонов в Воронеже и нескольких районных центрах в зоны безопасного доступа к беспроводному интернету, чтобы минимизировать последствия ограничений. Бесплатно воспользоваться Wi-Fi в наших салонах связи может любой посетитель, а не только клиент T2».