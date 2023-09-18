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Общество18 сентября 2023 14:30

Игорь Артамонов: Центры в Усмани и Лебедяни объединят на своих площадках все социальные службы

Губернатор Липецкой области сообщил в своем телеграм-канале о модернизации всех центров занятости до конца года
Источник:kp.ru
Предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

- Все центры занятости Липецкой области будут модернизированы до конца 2023 года. Обсудили на еженедельном совещании, как идут работы, - рассказал руководитель региона. - Три центра «Работа России» — в Становом, Волово и Чаплыгине — откроются для жителей уже до конца сентября.

Выходят на финальную стадию работы еще на пяти объектах. Причем центры в Усмани и Лебедяни объединят на своих площадках все социальные службы. В каждом из этих офисов жителям Липецкой области будут доступны «Работа России», МФЦ, социальная защита.

Эти открытия — показатель того, как изменения — внутренние и внешние — помогают найти работу, открыть свое дело, получить поддержку, когда она нужна, заявил Игорь Артамонов.

БИЗНЕС-ПРЕСС