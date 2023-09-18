Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов: «В ходе недели приемов по вопросам правовой поддержки рассмотрено выше 450 обращений воронежцев»

Фото: Воронежская областная Дума

Тематическая неделя приемов граждан по вопросам правовой поддержки проходила в регионе с 11 по 15 сентября.

Обращения воронежцев рассматривали депутаты всех уровней, в том числе Воронежской областной Думы, сенаторы Российской Федерации, а также представители исполнительных органов региона и организаций-партнеров.

Подводя итоги тематической недели, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в общей сложности на всех площадках в регионе было рассмотрено свыше 450 обращений от жителей области. Большинство вопросов касалось семейных, трудовых, земельных, наследственных и финансовых отношений, мер поддержки семей с детьми, сферы пенсионного обеспечения, правовой помощи субъектам малого и среднего бизнеса, жилищного законодательства, защиты интеллектуальной собственности и других актуальных тем.

– Значительное число заявителей получили развернутые консультацию или положительное решение по интересующим вопросам непосредственно в день обращения. Также гражданам помогли подготовить необходимые пакеты документов и грамотно составить заявления и запросы в адрес различных ведомств и структур. Вопросы, требующие длительной проработки, поставлены на контроль депутатов и сотрудников региональной партийной приемной, специалистов профильных ведомств, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Спикер регионального парламента также ответил на обращения избирателей в рамках тематической недели. Вопросы, поступившие в адрес Владимира Нетёсова, касались механизма наследования средств пенсионных накоплений, снятия с регистрационного учета при операциях с недвижимостью, порядка исчисления трудового стажа, оформления военной пенсии, восстановления утерянных документов, предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Большая часть вопросов заявителей получила положительное решение уже в ходе приемов, всем воронежцам предоставлены подробные разъяснения по тематике обращений.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473)277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45. Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Для того, чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок. Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.