Игорь Артамонов: Вы делаете великое дело

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил работников лесного хозяйства региона и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

«Разумно использовать и приумножать лесные богатства Липецкой области, чтобы сохранить для потомков, – наша главная задача и общая цель, – говорится в поздравлении. – Сегодня в регионе охраной и воспроизводством лесов и лесных насаждений занимаются около 1000 работников отрасли».

2023-й для лесного хозяйства – год цифровизации. Липецкая область стала пилотным регионом по внедрению государственной информационной системы лесного комплекса, объединяющей десятки государственных услуг, сведения Государственного лесного реестра, актуальные данные в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

В Лесопожарном центре в систему видеомониторинга пожарной опасности в лесах внедрён искусственный интеллект. Благодаря высокой технической оснащённости Лесопожарного центра и вашей самоотверженной работе уже девятый год на территории государственного лесного фонда не зафиксировано ни одного лесного пожара. Этому также способствует и современная техника, которая приобретается для тружеников отрасли. В этом году закуплены новые квадроциклы, грузопассажирские УАЗы и малые лесопатрульные комплексы.

В преддверии профессионального праздника лучшие работники лесного хозяйства региона получили заслуженные награды за добросовестный труд.

- Сегодня у тружеников лесного хозяйства профессиональный праздник. От всей души поздравляю всех, кто охраняет и восстанавливает леса, - написал Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. - Спасибо за ваш труд. Вы делаете великое дело. Пока живёт лес — живёт наша планета.