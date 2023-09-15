Выходные в Воронеже: День города, стихи на улице, платоновский спектакль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ОСЕНЬ

В столице Черноземья снова объявили «Воронежскую литературную осень». В рамках проекта 15 сентября артисты театра драмы прочитают стихи в Кольцовском сквере. В этот день под открытым небом прозвучат произведения Алексея Кольцова, Осипа Мандельштама, Самуила Маршака, Ивана Никитина и других творцов, в чьих судьбах Воронеж сыграл особую роль.

Любителей поэзии ждут у фонтана в Кольцовском сквере в 18.00. Вход свободный, 6+

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ГОРОДА

16 сентября Воронеж отметит 437-й день рождения. по объективным причинам День города пройдет в усеченном формате (праздничный салют власти отменили по этическим соображениям и в целях безопасности), но воронежцы смогут культурно провести это время. В программе – концерты, мастер-классы, выставки, уличный спектакль театра кукол, зарядка с Ангелиной Мельниковой, выступления Стаса Костюшкина и Ольги Кормухиной. Полную программу читайте здесь

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Продолжается осенняя часть Платоновфеста. В этот уик-энд фестиваль искусств приготовил для воронежцев спектакль и концерт. Санкт-Петербургский государственный Молодежный театр на Фонтанке привезет постановку по киносценарию Андрея Платонова «Семья Иванова». Спектакль рассказывает о семье, которая в годы войны оказалась на грани распада... 16 и 17 сентября в ВКЗ в 18.00 (16+).

Московский камерный оркестр Musica Viva сыграет меломанам программу, в которую войдут Concerto grosso, op. 6 Арканджело Корелли, Concerto grosso La Folia Франческо Джеминиани, Пять пьес для струнного оркестра, op. 44 Пауля Хиндемита, Вариации на тему Фрэнка Бриджа для струнного оркестра (1937), op. 10 Бенджамина Бриттена. 17 сентября в филармонии в 18.00 (6+)

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОМЕДИЯ ПРО КУРЬЕРОВ

16 и 17 сентября в театре драмы спектакль «Сережа очень тупой». Комедия по одноименной пьесе Дмитрия Данилова предлагает зрителю окунуться в мир размышлений о том, насколько дорого и хрупко наше личное пространство, и как легко его могут нарушить люди иного мировоззрения. В 18.00 (16+)

Сережа очень тупой Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРЦЕ

16 и 17 сентября в дворцовом комплексе Ольденбургских» концерт «Наш любимый Романс». В программе воронежцы услышат лучшие русские романсы в исполнении солистов филармонии. Начало в 14.00, 12+