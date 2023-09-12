Воронеж и воронежцы на памятных монетах

Монета, посвященная конструктору Сергею Ильюшину Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

16 сентября Воронеж будет праздновать день города. К празднику «Комсомолка» и воронежское отделение Банка России рассказывают о памятных монетах разных лет, на которых запечатлен наш город, а также связанные с ним события и имена. Первую часть подборки мы публиковали раньше. А сегодня продолжаем знакомство с «чеканным» Воронежем.

Воронеж — родина ВДВ

2 августа 1930 года на учениях Московского военного округа под Воронежем десантировалась группа из 12 человек, в число которых вошли две девушки. Эту дату принято считать днем рождения ВДВ.

На историческом месте, куда они приземлились, 2 августа 1997 года установили памятник десантникам. А в 2010 году, когда страна широко праздновала 80-летие воздушно-десантных войск, состоялось торжественное открытие монумента «Воронеж – Родина ВДВ».

В память об этом событии в 2006 году Банк России выпустил серебряную монету номиналом 1 рубль в количестве 10 тысяч. Она вышла в серии «Вооруженные силы Российской Федерации».

Воронежский государственный университет

В 2018 году своё 100-летие отметил Воронежский госуниверситет — один из ведущих классических вузов России. В честь этого юбилея Банк России выпустил две тысячи серебряных монет номиналом три рубля. На них здание главного корпуса ВГУ изображено на фоне раскрытой книги.

Покровский собор

Одна из самых необычных монет, посвящённых Воронежу, — Покровский собор. Её отчеканили в 2009 году в серии «Памятники архитектуры России» тиражом в пять тысяч штук. Трехрублевая серебряная монета имеет золотую вставку в форме колокола. На сегодня по такой же технологии изготовили всего несколько видов монет.

Успенская адмиралтейская церковь

А годом раньше в той же серии Банк России выпустил 10 тысяч серебряных монет по три рубля, посвященных Успенской адмиралтейской церкви.

Сегодня это единственный сохранившийся в Воронеже памятник времён Петра I, который связан с созданием российского флота. Церковь построена в XVII веке.

Алексеево-Акатов монастырь

В 2012-м в этой же серии тиражом в 1,5 тысячи штук вышла 25-рублевая монета, посвящённая Алексеево-Акатову монастырю. На её серебряной поверхности нанесено цветное изображение святого покровителя обители. Это довольно крупная монета — она весит 169 граммов, а ее диаметр достигает 6 см!

Иван Крамской

В 2012 году в серии «Выдающиеся личности России» тиражом в 5 тысяч штук вышла серебряная монета номиналом два рубля, приуроченная к 175-летию Ивана Крамского.

На ней можно увидеть портрет художника работы Ильи Репина, а также изображение Крамского за мольбертом.

Интересно, что художником монеты, посвящённой Ивану Крамскому, выступила его однофамилица Елена Крамская.

Конструктор оружия С.В. Ильюшин

У Банка России есть серия монет «Оружие Великой победы», посвящённая тем, кто в годы Великой Отечественной войны работал над созданием пистолетов-пулемётов, пушек, самолётов и кораблей.

В ней есть особенная для жителей нашего города монета — 25-рублевка из недрагоценных металлов с изображением самолёта-штурмовика Ил-2 и фамилией его конструктора Сергея Ильюшина. Её отчеканили в 2020 году тиражом в 1 млн штук.

Первые серийные Ил-2 были изготовлены в феврале 1941 года в Воронеже. По мнению военных исследователей, этот самолет стал самым массовым в истории авиации — более 36 тыс. штук. Участвуя во всех крупных сражениях с первых дней войны, Ил-2 снискал славу за свои отличные боевые качества и стал одним из символов победы.

ТУ-144

В 2011 году в серии «История русской авиации» вышла серебряная монета номиналом один рубль с изображением Ту-144 — сверхзвукового пассажирского самолёта, который разработали в конструкторском бюро Туполева в 1960-е годы и серийно выпускали на воронежском авиазаводе вплоть до 1978 года. Тираж монеты 5 тысяч экземпляров.

75-летие атомной промышленности России

В 2020 году к 75-летию российской атомной промышленности Банк России выпустил 3 тысяч серебряных монет номиналом три рубля. На них можно увидеть изображение Нововоронежской АЭС.

Воронежская область

В 2011 году в серии «Российская Федерация» тиражом 10 миллионов штук вышла 10-рублевая монета из недрагоценных металлов, посвящённая Воронежской области, с изображением герба нашего региона.

Уже в следующем, 2012 году, Банк России выпустил 10-рублевую монету с изображением герба Воронежа. Она также выполнена из недрагоценных металлов и вышла тиражом 10 млн штук в серии «Города воинской славы».

Напомним, это звание столица Черноземья получила в 2008 году. Спустя два года в Парке Патриотов в торжественной обстановке открыли стелу «Воронеж — город воинской славы».