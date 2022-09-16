Воронеж на российских монетах: история края и знаменитые земляки

Фото Воронежского отделения Банка России Фото: Предоставлено

Памятные монеты — это своего рода рассказ о самых ярких событиях и личностях, которые внесли свой вклад в историю. Летопись Воронежа нашла отражение на 14 монетах, которые Банк России выпускал, начиная с 1993 года. Некоторые изготовлены из золота с серебром, другие из недрагоценных металлов. Накануне Дня города «Комсомолка» узнала в региональном отделении Банка России о самых интересных монетах, посвящённых истории нашего края и знаменитым воронежцам.

По словам заместителя управляющего воронежского отделения Банка России Сергей Чернышева, изготовление монет — очень тонкий филигранный процесс:

- Это сочетание работы художника, который должен создать образ, и мастеров, чья задача — перенести изображение на очень маленькую поверхность, сохранив его узнаваемость. Люди, события и объекты, попавшие на памятные монеты, обретают как будто ещё одну жизнь на этих прекрасных произведениях малой формы и прославляют свой родной город на только на всю страну, но и на весь мир, ведь российские памятные монеты всегда очень ценились за рубежом.

Фото Воронежского отделения Банка России Фото: Предоставлено

ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЕЦ

Первая монета, связанная с Воронежем, посвящена Николаю Панину-Коломенкину. Её выпустили почти 30 лет назад в серии «Олимпийский век России» тиражом 7,5 тыс. штук. Это пятирублёвая золотая монета весом в 8,75 граммов.

Панин-Коломенкин — уроженец села Хреновое Воронежской губернии, ставший первым в истории нашей страны олимпийским чемпионом. Выступая под флагом Российской империи, он завоевал золотую медаль в специальных фигурах турнира по фигурному катанию на IV Олимпийских играх, которые состоялись в 1908 году в Лондоне.

На соревнованиях наш земляк выступал под именем Николай Панин и был единственным атлетом из России, побеждавшим на Олимпиаде до начала Первой мировой войны. Кстати, его можно назвать настоящим универсалом. Кроме фигурного катания, он был многократным чемпионом России по стрельбе из пистолета и не раз становился лучшим в состязаниях по стрельбе из боевого револьвера.

ПЕТРОВСКИЙ КОРАБЛЬ

В 2010 году Банк России отчеканил 500 золотых монет «Гото Предестинация». Выпуск приурочили к 425-летию Воронежа.

Фото Воронежского отделения Банка России Фото: Предоставлено

Символично, что монета с изображением первого российского линейного корабля, который построили на воронежской верфи по проекту Петра I, открыла новую серию — «История русского военно-морского флота».

Монета весит 156 граммов, её номинал — 1000 рублей, однако реальная стоимость на сегодня, по оценкам экспертов, — не менее 500 тысяч рублей.

Фото Воронежского отделения Банка России Фото: Предоставлено

АЛЕКСЕЙ КОЛЬЦОВ

Что только не носит в Воронеже имя Алексея Кольцова, начиная от драматического театра, сквера и одной из центральных улиц города, заканчивая конфетами, которые привозят из столицы Черноземья как сувенир. В 2009 году Банк России отчеканил 5 тысяч серебряных двухрублёвых памятных монет, посвящённых 200-летию поэта.

Монета весит всего 17 граммов. На ней изображён портрет Кольцова перед раскрытой книгой. Летают бабочки, цветут полевые цветы, на лугу работает косарь. Глядя на эту монету, сразу вспоминаются строчки из стихов поэта, воспевавшего красоту русской природы.

ИВАН БУНИН

А к 150-летию Ивана Бунина в 2020 году выпустили 3 тысячи серебряных двухрублёвых монет. Весят они также 17 граммов. С них первый русский нобелевский лауреат смотрит задумчивым взглядом, сидя в окружении яблоневых деревьев. И сразу вспоминаешь тот самый хрестоматийный аромат бунинских антоновских яблок.

Экземпляры большинства монет, посвящённых Воронежу, хранятся в воронежском отделении Банка России на улице Театральная, 36.

Фото Воронежского отделения Банка России Фото: Предоставлено

ТИРАЖИ

Памятные монеты Банк России выпускает в обращение в рамках эмиссионной деятельности. Монеты из недрагоценных металлов выпускаются тиражом от одного до десяти миллионов. Одна из них, номиналом 10 рублей, вышла в 2011 году в серии «Российская Федерация» и посвящена Воронежской области. Другая, с таким же номиналом, посвящена Воронежу как городу воинской славы и выпущена в 2012 году. В 2020 году в серии «Оружие Великой Победы» выпущена монета, посвященная конструктору Сергею Ильюшину и его легендарному самолету-штурмовику Ил-2. Именно в Воронеже в феврале 1941 года были изготовлены первые серийные Ил-2.

Монеты из драгоценных металлов (серебра, золота) выпускают сравнительно небольшим тиражом. К их изготовлению предъявляют особые требования. Их отличает высокий уровень художественного исполнения и безупречное качество чеканки. Такие монеты можно считать предметом искусства малой пластики для коллекционирования. Монеты качества пруф – это монеты высшего качества, имеющие ровную зеркальную поверхность поля и контрастирующий с ней матированный рисунок рельефа. Такие изделия, как правило, упаковываются в специальную капсулу для предотвращения повреждения поверхности.