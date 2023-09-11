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Стали известны результаты голосования на выборах губернатора Воронежской области.

Итоги голосования на выборах губернатора Воронежа-2023

По данным подсчетов 100% бюллетеней, с большим отрывом от конкурентов победу одержал действующий глава региона Александр Гусев, набрав 76,83% голосов.

На втором месте оказался Андрей Рогатнев - 8,50% голосов, на третьем - Павел Большов - 5,62% голосов, четвертым Ярослав Тарасов - 4,51% голосов и пятое место досталось Игорю Борисову, который набрал 3,23% голосов.

Явка на выборы губернатора Воронежской области-2023 по области составила 51,08 процентов

Явка на выборы губернатора по области составила 51,08 %, это 928 805 человек. В Воронеже правом голоса воспользовались всего 20,37 процентов, это цифры только по очной явке.

По словам председателя избиркома Воронежской области Ильи Иванова, выборы пошли без нарушений и существенных происшествий. Единственным инцидентом оказалось поведение одного из кандидатов в Борисоглебке. Он и его сторонники написали в избирком три десятка жалоб о якобы замеченных ими нарушениях.

- На наш взгляд, это говорит не о наличии реальных нарушений на выборах, а, скорее, - о непрофессионализме и некомпетентности заявителей, - отметил Илья Иванов.

Комментируя итоги выборов, Александр Гусев, сказал:

- Предвыборная кампания была сдержанной, поэтому люди оценивали прежде всего результаты работы прошедших лет. Спасибо также другим кандидатам в губернаторы за честные выборы. Предварительные результаты мотивируют меня и мою команду работать на благо жителей региона и дальше.

Лидер голосования на пост губернатора Воронежской области Александр Гусев будет руководить регионом второй срок.

Напомним, Александр Гусев родился 27 июля 1963 года в селе Озерское Козельского района Калужской области. Имеет высшее образование, окончил государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский государственный технический университет» по специальности инженер, химик-технолог. Кандидат химических наук.

Прошел профессиональный путь от мастера смены Воронежского завода СК до генерального директора предприятия.

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