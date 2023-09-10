Результаты выборов губернатора Воронежской области-2023: явка составила 50%

Наталия Хван (слева) и Илья Иванов отметили, что выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений. Фото: Избирательная комиссия Воронежской области ВКонтакте.

Явка на выборах губернатора Воронежской области 10 сентября 2023 года

На пресс-конференции председатель региональной избирательной комиссии Илья Иванов назвал финальные данные по явке избирателей на выборы губернатора Воронежской области, а также проходившем в некоторых районах параллельно с ними голосованием за депутатов и представителей исполнительной власти. Явка по области составила 50,18 процентов, это 912 012 человек. В Воронеже эта цифра намного скромнее – всего 19,86 процентов, это 150 535 избирателей.

Также Илья Иванов сообщил, что 73 процента проголосовали в помещениях участковых избирательных комиссий. В электронном голосовании явка была куда выше, чем в очном – из зарегистрировавшихся для этой цели в «Госуслугах» приняли участие в выборах 86,57 процентов.

В дополнительных выборах депутатов в Коминтерновском и Левобережном районах Воронежа явка была ниже, чем по столице Черноземья в целом – всего 16,57 процентов.

Когда озвучат окончательные результаты выборов губернатора Воронежской области

Илья Иванов сообщил, что на избирательных участках проходит разное число выборов. Так, в Павловске голосовали не только за губернатора, но и за мэра и депутатов. Поэтому время для подведения итогов тоже будет разное. Тем не менее он заявил, что по опыту предыдущих избирательных компаний, 90-95 процентов бюллетеней обработают к 2.00 или к 3.00 понедельника, 11 сентября. Соответственно к этому времени будет во многом понятна общая картина голосования. Однако предварительные результаты выборов объявят только к 10.00 11 сентября. А окончательные будут известны уже во вторник, 12 сентября.

Были ли нарушения на выборах губернатора Воронежской области-2023

Председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов и председатель региональной Общественной палаты Наталия Хван заявили, что серьезных нарушений на выборах не было.

Илья Иванов отметил, что ни один сейф-пакет не был признан недействительным. Возникали вопросы у некоторых пожилых людей, привыкших пользоваться несколькими входами на избирательные участки. Дело в том, что на многих из них оставляли всего один из соображений безопасности. Однако эти проблемы решали объявлениями или стрелочками-указателями.

Наталия Хван отметила два эпизода, вызвавших споры. Первый – одна дама не нашла свои данные в избирательных списках. Оказалось, что просто ранее она сменила свой участок для голосования и сама об этом забыла. Жалобы этой дамы на грубость обращения с ней не нашли подтверждения. Второй – была информация, что в списке внесли давно умершую женщину. Проверка показала, что это фейк.

Председатель региональной Общественной палаты отметила возросший профессионализм наблюдателей. Их, кстати было немало - 4 853. Причем больше трети из них (35%) – молодежь.

Также Наталия Хван заявила, что нынешние выборы в Воронежской области отличала интеллигентность и взаимное уважение и кандидатов, и наблюдателей. Особенно это бросалось в глаза в сравнении с некоторыми другими регионами.