Нововоронежская АЭС: в Воронежской области стартовала «Вахта Памяти – 2023» Концерна «Росэнергоатом»

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При поддержке Нововоронежской АЭС на территории Острогожского района Воронежской области прошло открытие Межрегиональной «Вахты Памяти - 2023» с участием сводного отряда Межрегионального общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение Концерна «Росэнергоатом».

Запланированные работы по обнаружению и проведению эксгумации останков погибших воинов пройдут с 5 по 14 сентября. Участие в «Вахте памяти» примут около 70 человек из поисковых отрядов «Пересвет» Нововоронежской АЭС, Балаковский, Калининской, Курской, Ленинградской и Ростовской АЭС.

«Память о той страшной войне должна передаваться от поколения к поколению. Даже спустя 80 лет мы находим останки советских солдат в окопах, траншеях, присыпанные землей. Поисковики Концерна «Росэнергоатом» как никто другой понимают цену, которую пришлось заплатить нашим предкам, защищавшим Родину. Наш долг - обнаружить и поднять останки героев, чтобы потом придать их земле по человеческим канонам», - сказал руководитель поискового отряда НВ АЭС «Пересвет» Евгений Когтев.

Места раскопок в окрестностях села Коротояк, хуторов Аверино и Мостище определены заранее. Для привязки к местности использовались архивные карты и данные аэрофотосъемки ВВС фашистской Германии. На 15 сентября назначено торжественное захоронение обнаруженных останков бойцов Красной Армии и закрытие «Вахты Памяти».

Справка

«Вахта Памяти» Концерна «Росэнергоатом» проводится ежегодно на местах кровопролитных боев Великой Отечественной войны. В полевых условиях соблюдаются нормы Закона РФ «Об увековечении памяти при защите Отечества», положения приказа Министра обороны РФ «Об утверждении порядка организации и проведения поисковой работы общественными объединениями, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти», и утвержденные Меры поддержки проведения поисковой работы на территории Воронежской области.

Важным условием для уверенного развития России всегда было знание и уважение к славной истории своей страны. Воспитание любви к Родине играет важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке Президента и Правительства РФ в России реализуются десятки проектов по самым разным направлениям. «Росэнергоатом» активно участвует в работе по сохранению памяти о славных достижениях предыдущих поколений. Помимо раскопок на местах бывших боев, поисковики Концерна проводят социальные акции, просветительскую работу с молодежью, организуют различные патриотические мероприятия.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС