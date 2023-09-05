Подпорные стены у Адмиралтейского храма в Воронеже ремонтируют пенопластом

Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

В Воронеже завершается реконструкция первой очереди Петровской набережной. Открыть обновленный объект обещают буквально на днях. В преддверии этого события воронежцам неоднократно демонстрировали красоты будущей набережной – мосты, вело- и пешеходные дорожки, смотровые площадки и решетки. Но прихожане Успенской (Адмиралтейской) церкви обратили внимание на ход работ по обновлению подпорных стен на площадке вокруг храма. Их облицовывают утеплителем из пенополистирола – пенопластом.

Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

- Можно было бы ожидать в качестве облицовки, например, фигурной плитки. Все-таки это самый ценный объект на Адмиралтейской площади, памятник федерального значения, единственное строение в городе - реальный сохранившихся свидетель Петровских деяний в Воронеже по строительству флота, - посетовал историк Владимир Размустов, создатель паблика «Заповедный Воронеж» в соцсети «В контакте».

Воронежцы резонно задались вопросом – как долго прослужит этот «экономически выгодный» (как заявляют на упаковке производители) материал? Ведь даже ребенок знает, как легко крошится пенопласт и от легкого удара. Что говорить про любителей паркура, которые раньше уже повредили гранитные (!)плиты на обновленных площадях Победы и Советской! «Адмиралтейка» пользуется у поклонников активного отдыха не меньшей популярностью. Любят здесь отдыхать и семьи с детьми.

Тем временем в воронежском управлении строительной политики опасений горожан на счет благоустройства прилегающей к храму территории не разделяют. Чиновники заверили «Комсомолку», что пенополистирол давно используется при облицовке фасадов по программе капитального ремонта и зарекомендовал себя «хорошим качеством при оптимальной цене и минимальных сроках выполнения работ».

Фото Владимира Размустова Фото: Предоставлено

Остается только добавить, что подпорные стены не входят в территорию объекта культурного наследия федерального значения «Успенский храм», а, значит, к материалам, которые в данном случае используются при ремонте, не предъявляют жестких требований.

Кстати, это не первый случай, когда дорогие долговечные материалы при ремонте знаковых городских объектов заменяют дешевыми аналогами. Например, ранее воронежцы возмутились по поводу облицовки входных групп подземного перехода на проспекте Революции.