Чиновники объяснили выбор вентфасада вместо гранитной облицовки подземного перехода в центре Воронежа

Фото Кристины Гульевой со страницы Виталия Иванищева в соцсети "Вконтакте"

Уже несколько недель в Воронеже продолжается реконструкция подземного перехода у здания ЮВЖД. Разочарование горожан вызвала замена натуральных дорогих и долговечных материалов на дешевые искусственные аналоги. Например, гранитные ступени входа в подземку заменили плиткой, которая зачастую быстро отваливается под нагрузкой и от перепада температур.

Но гораздо больше воронежцев шокировал монтаж вентилируемого фасада прямо на гранитную облицовку входов в переход. Фото подписчицы Кристины Гульевой разместил на своей странице в соцсети «Вконтакте» общественник Виталий Иванищев. Сопроводив эмоциональным комментарием:

- Гранит - благородный долговечный материал. Можно было отреставрировать старый камень или использовать новый, ремонт не понадобится долгие годы. Но в Воронеже пошли другим путем - входную группу обшивают вентфасадом. Вентфасад смотрится убого, даже на сараях, не говоря о центре Воронежа. Он легко подвержен вандализму, крепления быстро ржавеют и керамические плиты просто отваливаются.

«Комсомолка» выяснила у чиновников, чем они мотивировали выбор материалов для реконструкции. В мэрии сообщили, что вопрос облицовки входной группы подробно изучался и обсуждался специалистами.

- К сожалению, реанимировать можно не все плиты в силу и их состояния, и состояния основания, на котором они закреплены, - пояснили в пресс-службе горадминистации. - Заменить такие плиты на аналогичные (из того же карьера) сейчас невозможно в принципе по объективным причинам. Использовать плиты частично, или применять гранит разных сортов не представляется целесообразным, это очевидно. В связи с этим вынужденно принято такое решение - облицевать качественной плиткой.