Поддержка участников СВО, многодетных и лиц с ОВЗ, развитие села и гражданская солидарность

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На площадке регионального Штаба общественной поддержки партии прошел ряд круглых столов на социально значимые темы, в которых принимали участие депутаты от «Единой России», представители исполнительной власти, общественники. В числе затронутых тем – поддержка отдельных категорий граждан, в том числе участников СВО и их семей, людей с инвалидностью; развитие агропромышленного сектора Воронежской области; формирование этносолидарности между диаспорами на территории региона.

По мнению руководителя фракции «Единой России» в областной Думе Людмилы Ипполитовой, социальное развитие региона идет хорошими темпами, но многое еще предстоит сделать.

«Депутаты областной Думы от «Единой России» регулярно встречаются с представителями и исполнительной власти, и общественных объединений для того, чтобы сообща выработать те меры, которые позволят улучшить жизнь наших сограждан. В первую очередь, речь идет, конечно, о социально незащищенных категориях населения: многодетных и малообеспеченных семьях, лицах с ограниченными возможностями здоровья, детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, одиноко проживающих пожилых людях. Особое внимание – нашим защитникам, участникам СВО, и членам их семей», - сказала Людмила Ипполитова.

Основными темами круглого стола по социальным вопросам стали развитие проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и людьми с ОВЗ, который является частью национального проекта «Демография» и реализуется на территории Воронежской области четвертый год, совершенствование мер социальной поддержки многодетных семей, улучшение жилищных условий детей-сирот, ход строительства домов-интернатов для инвалидов и пожилых.

В ходе обсуждения также затронули вопросы капитального ремонта социальных учреждений в городе и области, модернизации районных управлений социальной защиты населения, реабилитации участников СВО.

На другом заседании, посвященном помощи участникам спецоперации, поговорили о мерах соцподдержки бойцов и их семей, которые сегодня действуют в области.

Заместитель председателя Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Александр Солодов сообщил, что в регионе по инициативе депутатов Воронежской областной Думы от «Единой России» был принят законопроект, который касается предоставления участникам спецоперации льгот по уплате транспортного налога на территории региона. Также расширен список граждан, имеющих право на льготы при догазификации жилья. Еще одна инициатива единороссов – приоритетное право на получение льготных путевок на отдых и оздоровление в регионе для детей участников СВО.

Со своей стороны депутат Воронежской областной Думы Евгений Китаев отметил, что депутатский корпус активно участвует в решении адресных обращений от участников СВО и членов их семей. На постоянной основе проводятся приемы на площадке регионального фонда «Защитники Отечества», парламентарии лично встречаются с бойцами и их родственниками.

Как повысить качество жизни людей с инвалидностью и какие меры соцподдержки лиц с ОВЗ есть в регионе – эти и другие вопросы были подняты на круглом столе на тему доступной среды.

Руководитель Штаба и региональной общественной приемной партии, депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук, открывая заседание, проинформировала собравшихся, что повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья – один из приоритетов народной программы «Единой России».

«Нам важно, чтобы в регионе для всех детей и взрослых с инвалидностью были созданы условия, которые позволят им жить активно, трудоустраиваться, заниматься творчеством и спортом, принимать участие в политической, общественной и культурной жизни», - отметила Марина Андрейчук.

На совещании с участием представителей департамента аграрной политики области, ряда муниципальных районов, а также бизнес-структур, представители которых активно участвуют в программе развития сельских территорий, обсудили динамику развития агропромышленного сектора региона.

Было отмечено, что за пять лет объем производства сельскохозяйственной продукции вырос на 17,5 % и превысил по итогам 2022 года 368 млрд рублей. Регион впервые вошел в тройку лидеров России по объему произведенной продукции сельского хозяйства.

Особое внимание участники совещания уделили эффективности и целесообразности реализации государственной программы, направленной на комплексное развитие сельских территорий.

В рамках круглого стола на тему гражданской солидарности собравшиеся обменялись опытом, как справляться с новыми вызовами времени. Представители общественных организаций и диаспор, приглашенные на встречу, подчеркнули, что важную роль в этом играет формирование этносолидарности. Поговорили о способах более активного вовлечения в общественную работу молодежи. Обсудили и вопросы повышения качества жизни воронежцев, сохранения социальной стабильности, создания возможностей для развития каждого человека.

Инициативы, выработанные по итогам каждой встречи, будут направлены в профильные ведомства для рассмотрения.