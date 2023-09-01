Выходные в Воронеже: Платоновфест, Город-сад, встреча с ежиком

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1 СЕНТЯБРЯ В ПАРКАХ

1 сентября можно отметить в парке «Орленок». С 11.00 на центральной аллее развернется выставка декоративно-прикладного творчества.

С 12.00 у моста и на аллеях парка начнется развлекательная программа Дворца творчества детей и молодежи: мастер-классы цирковой студии, студии здоровья, живописи и декоративно-прикладного творчества, выступление студии индийского танца.

Также с полудня на аллеях парка пройдет образовательная программа центра «Наша природа»: волонтеры расскажут об ответственном отношении к диким животным, как и зачем привлекать на зеленые участки насекомоядных животных, о секретах создания идеального домика для летучих мышей и птиц. Воронежцев ждет викторина и другие активности для детей и взрослых, встреча с подопечными центра - рукокрылыми, ежиком Боцманом.

С 13.00 на аллее парка состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Наталья Осьминина научит плести вертушку из бумаги, а Надежда Зазулина покажет, как делать брошь из атласных лент. Галина Сурняева поделится секретами создания кошелька в технике оригами, а Лана Турманидзе научит собирать букеты.

С 15.00 в парке пройдет эко-игротека «Принимай зеленые решения».

С 17.00 у амфитеатра моста запланировано выступление коллективов народного творчества. А в 19.00 у фонтана - концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра Воронежской филармонии.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Отметить День знаний можно и в парке «Дельфин».

С 14.00 рядом с амфитеатром пройдут творческие мастер-классы, а всем желающим сделают аквагрим.

С 15.00 в амфитеатре пройдет шоу мыльных пузырей, танцы и конкурсы от любимых Фиксиков.

В 16.00 у маяка начнется пенная вечеринка, а с 17.00 - флешмобы, конкурсы и дискотека.

С 17.00 до 19.00 пройдет открытая тренировка по тхэквондо на верхней аллее парка.

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ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

На выходных в Воронеже стартует осенняя часть Платоновского фестиваля. 2 сентября в филармонии выступят виолончелист Неманья Станкович и пианистка Майя Михич. Они сыграют произведения русских и сербских композиторов. 6+

3 сентября в ВКЗ покажут спектакль РАМТа «Душа моя Павел», поставленный худруком театра Алексеем Бородиным по пьесе Полины Бабушкиной - по мотивам романа Алексея Варламова. 16+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГОРОД-САД

2 и 3 сентября в Центральном парке Воронежа пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Город-сад». Выставочная экспозиции будет работать с 10.00 до 19.00. Городская администрация подготовила интересную композицию, фишкой которой станет огромная фигура «Рыба».

2 сентября пройдет скрипичный концерт «Вальс цветов», мастер-класс по ландшафтному дизайну, арома-шоу «Сад ароматических трав». На фестивале выступят спикеры из ВГУ, участники клуба владельцев собак-проводников «Белый Бим», специалисты регионального Центра профилактики здоровья. С 17.00 до 18.30 в Зеленом театре пройдет концерт группы «Фрукты».

3 сентября состоится эко-дефиле с коллекцией моделей из переработанных материалов, а также мастер-класс по художественной ковке. А еще пройдет презентация вышитой карты Воронежской области. На сцене Зеленого театра выступят местные творческие коллективы, студенты Воронежского хореографического училища, артисты театра оперы и балета и Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Цитовича. Кроме того, организаторы приготовили обширную программу интерактивных выступлений и мастер-классов в парке. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ В ДЕЛЬФИНЕ

2 сентября в 19.00 на пирсе парка "Дельфин" начнется концерт от музыкального проекта Why not?

А 3 сентября в 18.30 на пирсе выступи Alterego-T в соло-формате. В исполнении Натальи прозвучат каверы на российские и зарубежные хиты.

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ЛЕТНИЕ БАТТЛЫ

3 сентября в амфитеатре парка "Дельфин" пройдет спортивный фестиваль «Летние баттлы». В программе выступления спортсменов на трех воздушных снарядах: пилон, кольцо, воздушные полотна. Также пройдут мастер-классы для всех желающих. Вход свободный. 12+

ПАТРИОТИЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ЦИРКЕ

В цирке завершается шоу «Вместе целая страна» - праздник, объединяющий традиции и культуры разных народов нашей страны. Проект поднимает важные темы: малой родины, деревни, детства, всего самого важного, что близко каждому человеку, спектакль о дружбе, народном единстве, многообразии национальных культур нашей Родины. О том, что природа нашей страны наполнена удивительными красками и звуками. Передать особенности русского духа удалось интересными решениями с декорациями, придуманными художником Владимиром Боером. Специально для этого проекта создали более сотни уникальных костюмов.

В представлении принимают участие акробаты, эквилибристы, гимнасты, наездники-джигиты, дрессировщики, клоуны. В программе - эквилибр на свободной проволоке, эквилибр на першах, джигитовка на лошадях под руководством заслуженного артиста России Тамерлана Нугзарова. Кроме лошадей из четвероногих артистов на манеже свое мастерство покажут королевские пудели Надежды Чебота, хорьки Андрея Аверюшкина, пони, обезьянки, дикобраз, удавы дрессировщиков Ольги Корниловой и Александра Валиева.

2 и 3 сентября дети 2015, 2016, 2017 годов рождения, которые в этом году идут в первый класс, смогут получить в кассе цирка бесплатный билет - при предъявлении родителями свидетельства о рождении ребенка.

2 сентября в 17.00, 3 сентября в 13.00, 0+