В Воронежской области в 2023 году значительно сократилось количество смертельных ДТП

Фото: Правительство Воронежской области

Уровень аварийности на воронежских дорогах в 2023 году снижается. В частности, за семь месяцев число ДТП с пострадавшими и погибшими стало меньше на 10%. Такими данными поделился департамент дорожной деятельности региона 4 августа.

В области в этом году запустили весомый комплекс мероприятий, направленных на снижение ДТП с тяжкими последствиями. Напомним, этого требовала сложившаяся в начале 2023-го отрицательная динамика. Тогда специалисты фиксировали прирост количества аварий на 67% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Чтобы исправить ситуацию, были скоординированы все участники проектного офиса «Безопасность дорожного движения». Сейчас же в облправительстве подвели итоги.

Фото: Архив КП

Вопрос аварийности на дорогах губернатор Александр Гусев взял на свой личный контроль. Он дал поручение разработать комплекс мер по снижению ДТП. Оно было исполнено. В регионе заработала иная система работы видеофиксации нарушений ПДД, было в разы увеличено количество переносных камер. Возросло число антиалкогольных рейдов и многое другое.

В итоге положительная динамика стала результатом совместной слаженной работы областного Правительства, департамента дорожной деятельности региона и Управления ГИБДД ГУ МВД по Воронежской области. Снизилось количество аварий на федеральных и региональных дорогах, а также в муниципалитетах и столице Черноземья. Как следствие, уменьшилось количество погибших и раненных в ДТП.

- Правительство Воронежской области особое внимание уделяет вопросу безопасности на дорогах, снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях, - отметили региональные власти. - Причем эта задача решается комплексно и системно, как в инженерно-техническом, так и в профилактическом плане.

Власти и ГИБДД напомнили, что хорошая статистика, принимаемые меры – не повод расслабляться участникам дорожного движения, водителям и пешеходам необходимо неукоснительно соблюдать ПДД. Особенно это касается скоростного режима, поскольку это основной фактор, влияющий на тяжесть последствий ДТП. Беспокоит и значительное количество автомобильных аварий, которые происходят по вине пьяных водителей. Именно такие ДТП и приводят чаще всего к смертельному исходу.

- Когда мы за рулем, давайте помнить о том, что нас ждут дома родные и близкие, наши дети, -подчеркнули в облправительстве.