Александр Гусев: «В Воронежской области расширены мероприятия по снижению аварийности на дорогах»

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После встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Воронежской области Александр Гусев дал поручение разработать меры по снижению аварийности и смертности на воронежских дорогах. Определенные цели уже достигнуты - разработаны и внедряются ряд решений. О них главе региона доложил профильный заместитель Сергей Трухачев.

О том, что это за меры, Александр Гусев поделился в своем телеграм-канале 23 мая. Он пояснил, что в регионе заработает принципиально иная система работы видеофиксации нарушений ПДД. Помимо стационарных будет значительно увеличено число переносных камер. Они станут работать и после 21.00, и в ночное время. Также начнут регулярно менять места их дислокации.

Далее - кратно увеличится количество проводимых на дорогах антиалкогольных рейдов.

- А во взаимодействии с силами правопорядка и в рамках закона принимаемые меры к нарушителям будут жестче, вплоть до уголовного преследования, - подчеркнул губернатор.

Также он напомнил, что с начала 2023 года в регионе действуют 5 новых пунктов весогабаритного контроля. Благодаря им зафиксировано уже более 34 тысяч правонарушений по превышению нагрузки на ось фур. Эта система позволит снизить разрушение дорог и, как следствие, снизить аварийность.

- Эти и другие инженерно-технические решения (установка барьерных ограждений, дополнительного освещения и т.д.), рассчитываем, к началу следующего месяца позволят выйти на смертность на дорогах регионального значения, близкой к нулевой, - подытожил Александр Гусев.

Ранее стало известно, что глава региона поручил выделить дополнительные средства на мероприятия по безопасности в муниципальных районах и рассмотреть возможности по развитию системы видеофиксации.

Ирина Шабанова