Губернатор Воронежской области сообщил об увеличении финансирования мероприятий по безопасности дорожного движения

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о мерах, предпринятых после разговора с Владимиром Путиным. Напомним, Президент России обратил внимание главы регионального правительства на высокие цифры аварийности в нашем регионе.

Александр Гусев поручил провести тщательный анализ данных по аварийности. И после разговора с Президентом поставил этот вопрос на свой особый контроль.

Губернатор сообщил, что принято решение о выделении дополнительных денег на мероприятия по безопасности в муниципальных районах. Также рассмотрят возможности по развитию системы фотовидеофиксации.

Кроме того, намечен ряд других мероприятий. В частности, увеличат объем пластиковой разметки, установят дополнительные знаки, барьерное и пешеходное ограждение, новые светофоры. Также разделят потоки транспорта на дорогах и установят на них, где это необходимо, «лежачих полицейских».

Александр Гусев сообщил о том, что специалисты продолжат ежедневный анализ причин ДТП, обследование всех участков дорог и разработку новых схем организации движения на них. И, конечно, особое внимание, уделят профилактическим мероприятиям. Увеличат число рейдов с постоянным изменением мест дислокации экипажей ГИБДД, число межведомственных мероприятий по выявлению злостных неплательщиков штрафов. Кроме того, сформируют базу грубых правонарушений, особенно по водителям, которых ловят пьяными за рулем.

Губернатор также сообщил, что надеется на помощь неравнодушных земляков. И призвал сообщать в ГИБДД о каждом увиденном грубом нарушении правил дорожного движения. В частности, это можно сделать в не так давно открытом чат-боте воронежских автоинспекторов «Беспределу нет».