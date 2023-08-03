В Воронежской области таксист предотвратил поджог военкомата

Если бы не таксист, могло случиться еще одно ЧП в военкомате. Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 2 августа, в Аннинском районе бдительный 39-летний таксист предотвратил поджог военкомата. Когда он подвозил пожилого человека, он услышал, что пенсионера активно обрабатывают по телефону. Из доносившихся до таксиста фраз было понятно, что мошенники сами понимаете из какой страны подговаривают мужчину поджечь военкомат.

Таксист вызвал полицию. Подъехавшие стражи порядка задержали пассажира, у него в сумке нашли бутылку с розжигом и ветошь. 65-летний мужчина рассказал очередную фантастическую по нелепости историю. Ему позвонили якобы из Центробанка и заявили, что на его имя мошенники взяли кредит на 5,5 миллиона рублей. Затем поступил еще один звонок. На этот раз мнимый представитель силового ведомства стал убеждать пожилого собеседника поджечь военкомат – якобы именно там засели взявшие кредит мошенники. Теперь на пенсионера возбудили уголовное дело.

Если в то, что пожилому человеку запудрили мозги, поверить еще можно, то вот в аналогичную историю 24-летней учительницы из Россоши – уже трудно. Напомним, девушка довела дело до конца. Она-таки подожгла военкомат, бросив туда коктейль Молотова. После задержания учительница описывала ту же схему, что и пенсионер из Аннинского района. Однако интересно, где она взяла коктейль Молотова – на улице вроде их не раздают.

Кстати, пик звонков мошенников, призывающих поджечь военкоматы в России, пришелся на 1 августа. В тот день их было 14.

Источник «КП-Воронеж» в силовых структурах отметил, что провокаторы, как правило, звонят несколько дней человеку, поддающемуся их внушению. За это время странным образом они заставляют им верить и совершать едва ли не любые неадекватные действия. Почему у людей, с ними общающихся, напрочь отключается логика и способность к трезвому мышлению, пока сказать трудно.